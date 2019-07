Angeliño keert definitief terug naar Manchester City

,,Natuurlijk hadden we hem graag nog even behouden, maar het is niet vreemd dat zijn stormachtige ontwikkeling bij clubs van het niveau van Manchester City is opgevallen”, zegt technisch manager John de Jong. ,,Er was veel interesse in hem. Aan de ene kant balen we van zijn vertrek, maar aan de andere kant maakt het ons ook trots. We bewijzen dat we hier spelers klaarstomen voor de absolute top.”



Angeliño stond tussen 2013 en 2018 al onder contract bij de regerend Engels landskampioen. City verhuurde hem in die periode aan New York City, Girona, Real Mallorca en NAC Breda. Zijn periode in Breda overtuigde PSV ervan hem naar Eindhoven te halen.



,,Ik ben verheugd dat ik terug ben", zegt de Spaanse vleugelverdediger zelf op de website van Manchester City. ,,Ik heb de club in de gaten gehouden terwijl ik in Nederland speelde. De prestaties van City waren waanzinnig en ik kan niet wachten om mijn bijdrage te leveren. Ik geloof dat mijn spel beter kan worden onder Pep Guardiola.”