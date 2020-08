Antony en Schuurs tonen zich, maar ook Tagliafico en Van de Beek nog zeer fanatiek

Video Advocaat ziet graag snel meer fans in de Kuip: ‘Op het strand zitten ook 30.000 mensen’

20:26 Bij de oefenwedstrijd tussen Feyenoord en Sparta in de Kuip zaten vanmiddag zo'n 3000 supporters. Meer zijn niet welkom, vanwege de maatregelen rondom het coronavirus. Feyenoord-trainer Dick Advocaat snapt er echter weinig van: ,,Als er op het strand 20.000 of 30.000 mensen kunnen zitten en op de Dam 15.000, dan kunnen er toch ook wel 10.000 mensen in een stadion met 50.000 plaatsen.”