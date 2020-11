Antony is nog niet wedstrijdfit en mist Heracles-thuis

Nicolás Tagliafico en Dusan Tadic, die beiden een interland lieten schieten, stonden bij de hervatting van de groepstraining wel weer op het veld. Hetzelfde gold voor Zakaria Labyad, die tegen FC Utrecht de volgende speler was die de kans kreeg als schaduwspits. Die positie leek na het vertrek van Donny van de Beek bestemd voor Quincy Promes. De international werd uit de basis gespeeld door Mohammed Kudus. Toen de Ghanees een lelijke knieblessure opliep, kreeg Jurgen Ekkelenkamp de kans. Na de 3-0 zege in Utrecht lijkt het de beurt aan Labyad, die een aandeel had in de openingstreffer.