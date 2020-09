Antony ook tegen Vitesse redder in nood voor ondertal Ajax

Door Johan Inan Ajax en Vitesse waren na twee speelrondes als enige eredivisieclubs nog zonder tegentreffer. Van ijzersterk verdedigen was vooral bij de thuisclub aanvankelijk weinig te merken. In de eerste twintig tellen van de wedstrijd was Oussama Tannane, de man in vorm bij Vitesse, al door de Ajax-defensie gegleden om zichzelf een vrije schietkans te verschaffen. Zijn knal met links zeilde net over het doel.

Niet veel later overkwam Quincy Promes aan de overkant hetzelfde. De schaduwspits stond aan het eind van de eerste, aardige aanval van Ajax maar ook hij kreeg de bal niet onder de lat. Loïs Openda hield de bal na drie minuten wel laag, maar hij gaf zijn poging, oog in oog met Andre Onana, weer te veel breedte mee. Zo ontspon zich een leuke gevecht om de koppositie, waar ook de nog foutloze Heerenveen en PSV om meedingen. En op basis van de eerste helft maakte Vitesse daar het meeste aanspraak op. Ajax had de handen vol aan de Arnhemmers, die in de dynamische 3-5-2-formatie van de Duitse trainer Thomas Letsch continu gevaarlijk achter de defensie doken.

De openingstreffer werd – tegen de verhouding in – alsnog gemaakt door Ajax, dat in alle wedstrijden sinds augustus nog voor rust scoorde. Dat gebeurde nu ook na een oogstrelende aanval, waarbij Antony de diepgaande Mazraoui op maat bediende. De rechtsback zag zijn teruggetrokken voorzet vervolgens door de inlopende Quincy Promes verlengd worden naar de verre hoek: 1-0. Toch had bijvoorbeeld Perr Schuurs het in de eerste helft loodzwaar. Kreeg hij, met al geel op zak, hulp van Mohammed Kudus toen Openda weer eens naar het Ajax-doel snelde, daar schoot Onana met een fraaie reflex te hulp bij een kopbal van Oussama Darafalou. Onder toeziend oog van de nieuwe bondscoach Frank de Boer werd Schuurs vervolgens vanwege een blessure vervangen.

Ajax leek de controle te hervinden, totdat de warrig acterende scheidsrechter Pol van Boekel op slag van rust, nadat hij had gefloten voor een overtreding van Edson Alvarez, naar de zijkant werd geroepen. Na een blik op het scherm constateerde hij dat de Mexicaan ook – bewust of onbewust - op het been van Máximillian Wittek had gestaan: rood en de vlam in de pan omdat Van Boekel bij supporters en spelers van Ajax de gebeten hond was.



Daardoor wachtte Ajax net als in de ouverture tegen Sparta, toen Tagliafico rood kreeg, een helft waarbij de ploeg in ondertal een voorsprong over de streep moest trekken. Hoewel Antony al dicht bij de beslissende treffer was geweest, leek uitgerekend oud-Ajacied Riechedly Bazoer daar een stokje voor te steken met een droge knal in de bovenhoek (1-1).