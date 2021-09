Antony: talent zonder kicksen in favela heeft als Goddelijke Kanarie plots wereld aan zijn voeten bij Ajax

Rapportcijfers speelronde 6 Tadic, Mazraoui en Gakpo de uitblin­kers, vier onvoldoen­des in Groningen

24 september Wie waren de uitblinkers in de midweekse zesde speelronde in de eredivisie? En welke spelers vielen de afgelopen drie avonden juist flink tegen? Bekijk hier alle rapportcijfers voor de spelers die minimaal een halfuur in actie kwamen.