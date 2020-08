Apeldoorner Kevin Diks blijft speler van Aarhus GF in Deense competitie

Diks (23) speelde in het afgelopen seizoen 21 wedstrijd voor Aarhus, dat zich plaatste voor de tweede voorronde van de Europa League. De verdediger kwam in Denemarken weer in vorm na een lange revalidatie vanwege een knieblessure. Directeur Peter Christiansen van Aarhus is daarom blij dat Diks opnieuw een jaar in Jutland zal spelen. ,,We kunnen de vruchten plukken van onze inspanningen om hem weer fit te krijgen.’’