'Arbiter biedt Willem II excuses aan voor penalty'

De nederlaag was niet voorkomen als de strafschop niet was gegeven, besefte Peters. ,,Soms kun je misschien beter geen rust hebben. In de eerste helft deden we het met en zonder bal goed. We kregen twee opgelegde kansen. Die moet je maken tegen een topploeg."

,,Het is doodzonde dat we de wedstrijd in tien minuten na rust weggeven", zegt Peters. ,,Na de 1-0 knakten we nog niet, want we hadden een goed gevoel dat we in de wedstrijd konden blijven, maar na de 2-0 knakte het wel, want toen werd de kans op winst wel erg klein. We moeten een betere mentale weerbaarheid krijgen, want het gebeurt te vaak dat we in luttele minuten twee goals tegen krijgen. Het is doodzonde dat je de wedstrijd zo weggeeft."