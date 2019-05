Arbiter Makkelie ook VAR bij WK vrouwen

Ajax vindt in Susan Lenderink uit Warnsveld opvolger van financieel directeur Jeroen Slop

14:28 Ajax heeft in Susan Lenderink (geboren in Warnsveld) een nieuw financieel directeur gevonden. De Raad van Commissarissen van de Amsterdammers heeft haar voorgedragen om het stokje over te nemen van de vertrekkende Jeroen Slop.