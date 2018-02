Arbitrale dwaling kost Excelsior zege op NAC

Op Woudestein kon NAC de absolute topvorm die het midweeks nog voor de dag kon brengen tijdens de ruime overwinning op Heracles (6-1) niet meer opbrengen. Al was aanvaller Thierry Ambrose rechts voorin gevaarlijk en veroverde Mitchell te Vrede, nota bene als spits, de nodige ballen waardoor NAC zich voorin wel kon manifesteren. Het degelijke Excelsior kon bouwen op de uitstekend voetballende middenvelder Hicham Faik die ballenveroveraar en aanvalsopbouwer in één bleek.



Toch konden de toeschouwers in Rotterdam, ook het carnaval vierende uitvak niet, zich niet aan de indruk onttrekken dat beide ploegen zondagmiddag toch vooral niet wilden verliezen. Vooral NAC is nog niet zeker van lijfsbehoud maar ook Excelsior waant zich nog niet veilig en houdt liever genoeg man achter de bal dan voor het doel.



Bij NAC had trainer Stijn Vreven weer een plek in de basis ingeruimd voor keeper Nigel Bertrams die zijn forse schorsing van zes wedstrijden na zijn rode kaart tegen FC Twente had uitgezeten. De fel bekritiseerde doelman Mark Birighitti zat daarom weer op de bank. Bertrams kon niet voorkomen dat Mike van Duinen zijn club op voorsprong leek te zetten. De goal werd echter afgekeurd door scheidsrechter Makkelie omdat de bal al over de achterlijn geweest zou zijn. In de herhaling bleek dat de arbitrage er naast zat.



Bertrams deed vanmiddag in elk geval iets wat zijn grabbelende voorganger nooit voor elkaar konden krijgen. Hij hield de nul. Ook toen Mike Van Duinen alleen op hem afkwam. Omdat ook collega-keeper Theo Zwarthoe dat lukte aan de overkant hielden beide ploegen maar één punt over aan het treffen.