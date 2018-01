'Argentijnen zijn nergens van onder de indruk en nog vrij goed te halen'

Het was het bureau van Timmer en Van Ginkel dat PSV op het spoor zette richting het toptalent van Vélez Sarsfield, een gerenommeerde club uit Buenos Aires, die onder meer in 2009 en 2011 landskampioen werd in Argentinië. Zo gaat dat vaker in Zuid-Amerika. Nederlandse makelaars doen het 'voorwerk' op de transfermarkt. Intensief en consequent scouten is voor Nederlandse clubs te duur geworden. Makelaarsbureaus doen dat vaak in de eerste fase.



Hoe dat in de praktijk werkt, zoals in het geval van Romero en PSV? ,,Henk van Ginkel werkt al vijftien jaar in Argentinië en Uruguay'', aldus Timmer. ,,Die heeft geweldige contacten opgebouwd met clubbestuurders en zaakwaarnemers daar, met wie we rechtstreeks zakendoen, zonder allerlei vage tussenpersonen. Het was Henk die destijds ook de eerste contacten legde tussen Luis Suárez en FC Groningen, toen hij samen met Hans Nijland in Uruguay was. Tegenwoordig hebben we alle spelers in kaart gebracht, qua positie en niveau, maar ook qua prijskaartje en haalbaarheid. Romero hadden wij al kort na zijn debuut bij Vélez in de peiling.''