Arjen Robben: Er zijn fases dat het apathisch is

Arjen Robben scoorde tegen Bulgarije (3-1), maar had ook zo zijn bedenkingen over zijn teamgenoten. De speler van Bayern München wilde nog meer goals maken en kreeg het team niet echt mee.

Volledig scherm Teamfoto van Nederland. © ANP ,,Er moest gewonnen worden", zei Robben voor de camera's van de NOS. ,,Dat is wat telde vandaag, het liefst met veel doelpunten. Dat is aardig gelukt. We hadden meer door kunnen drukken. Er zijn fases dat het apathisch is. Ook in de eerste fase na rust. Je moet goals maken. Het is 1-0 en je moet door. Meer beleving, meer inzitten. Ik wil niet te kritisch zijn, maar ik heb ook wel mijn gedachtes over bepaalde dingen."

Het lijkt erop alsof Robben 'liever' wilde dan sommige spelers, die niet de drive hadden. Daarnaast speelde Robben voor het eerst dit seizoen twee volledige wedstrijden, ook nog binnen enkele dagen. ,,Het is misschien te weinig. De wil is er bij iedereen. Maar ik weet wel dat ik helemaal leeg ben. Het is een pittige week geweest. Het was echt zwaar. Ik heb alles gegeven, zowel fysiek als mentaal. Ik vecht voor het team. Dit zijn mijn eerste volledige wedstrijden. Ik ben nog niet top, dat weet ik. Als je dan alles geeft, dan is het nu op, klaar."

Robben liep uiteindelijk in zijn eentje een ereronde. ,,Ik zal het zo binnen even zeggen. Er hadden meer jongens moeten staan. Het legioen komt toch. Het straalt vanuit mij wel iets uit, maar ik voelde me zelf ook wel beetje lullig. Het is niet mijn ereronde. Laten we het erop houden dat het niet bewust is van de spelers die al naar de kleedkamer zijn gegaan."

Over de kansen van Oranje was de aanvaller duidelijk. ,,Ja, we doen mee. Alleen sommige dingen heb je niet in eigen hand. Jammer dat het om goals gaat en niet om het onderlinge resultaat. Ik heb soms gezegd ‘kom op jongens, door’. Maar dat leefde niet. 4-1, 5-1 maken. Ik moet een compliment maken, we hebben gewonnen."

Robben kreeg tijdens het interview te horen dat Zweden met 0-4 had gewonnen. ,,Zweden maakt twee goals meer dan wij en zij krijgen Luxemburg. We zullen zien waar we staan als we tegen Zweden moeten. Zo lang we leven, geven we niet op. We hebben gewonnen en gaan op naar oktober."