Arjen Robben hersteld: rentree gloort tegen FC Utrecht

Hateboer voelt zich thuis in 5-3-2: ‘Ook in dit systeem kun je dominant zijn’

15 oktober In het stadion van zijn club Atalanta speelde Hans Hateboer met het Nederlands elftal gelijk tegen Italië (1-1). De rechtsback voelde zich lekker in een systeem met vijf verdedigers. ,,Ik denk dat we altijd wel zo kunnen spelen”, zei hij. ,,Ook zo kan je dominant zijn. Dat bewijzen wij in de Serie A.”