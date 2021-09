Arjen Robben krijgt allereerste oeuvreprijs: ‘Arjen is een Hollandse meester’

,,Het talent is helaas niet te kopiëren maar zijn inzet, professionaliteit en de wil om te winnen en de beste te willen zijn gelukkig wel. Arjen is een parel aan de kroon van de eredivisie. Begonnen als jongen op de fiets in Groningen, kerel geworden in Eindhoven om daarna te worden tot een man van de wereld in Londen, Madrid en München om vervolgens ‘gewoon’ weer te landen in Groningen. Niet met een privéjet, maar opnieuw met de fiets. Arjen hoort thuis in de eregalerij van het Rijksmuseum van de eredivisie. Het minste wat wij voor hem terug kunnen geven voor al dat moois, is een oeuvreprijs”, aldus De Jong.