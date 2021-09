Arne Slot betreurt bedreigingen Feyenoord-directeur: ‘Hij is dag en nacht aan het werk’

,,Dat wil niet zeggen dat je alles goed doet. Over functies zoals hij en ik uitvoeren, heeft heel de wereld een mening. Dat weet je, daar heeft niemand moeite mee. Maar dan moet het daar wel bij stoppen. Het mag niet zo zijn dat je in je thuissituatie wordt bedreigd. Dat is ongelooflijk vervelend, zoals ik het eerder ook ongelooflijk vervelend vond voor Steven Berghuis. Ik vind dit ontzettend betreurenswaardig. Mensen mogen een mening hebben over of iemand het goed of slecht doet, niet alleen in het voetbal, maar ook in de politiek. We moeten daarin echter wel een grens trekken.”



Volgens Slot heeft de gespannen situatie rond de bedreigingen van Koevermans, en daarmee samenhangend de omstreden plannen voor een nieuw stadion, weinig impact op zijn ploeg. ,,Het heeft geen invloed op de dagelijkse gang van zaken of als wij wedstrijden moeten spelen. Maar ik betreur het wel enorm.”