Arne Slot blij dat het bij rust ‘maar’ 2-0 stond: ‘Het was eenrichtingsverkeer’

Arne Slot was naar eigen zeggen blij dat PSV geen grotere voorsprong had bij rust, waardoor een comeback in de tweede helft mogelijk was. De Feyenoord-trainer zag zijn ploeg in de eerste helft er niet aan te pas komen. ,,Het was eenrichtingsverkeer.”

,,De eerste paar minuten vond ik ons nog wel aardig", zei Slot voor de camera van ESPN. Hij was erg te spreken over de kwaliteit die PSV liet zien. ,,Na tien minuten draaide het om en ben je blij dat het maar 2-0 staat bij rust. We waren nog in leven gehouden.”

In de rust wisselde Slot liefst drie spelers. ,,Dat doe ik normaal niet, maar door de vermoeidheid was ik twee van de drie sowieso al van plan. We moesten zorgen om Veerman en Sangaré minder aan voetballen toe te laten komen. En dat werkte, want we zaten direct na rust beter in de wedstrijd. We hebben eigenlijk nog lang gewacht om dat om te zetten in goals.”

Een kwartier voor tijd wisselde Slot nog twee keer, waaronder debutant Philippe Sandler voor Gernot Trainer. ,,Het was zwaar”, keek de middenvelder - die winter over was gekomen van Manchester City - terug. ,,We hebben in de slotfase de achterstand weggewerkt en een punt gepakt. Mooier kon het bijna niet voor mij.”

© Pro Shots / Kay int Veen

Sinds hij in Rotterdam is zat het Sandler vooral tegen en zelden was hij fit. ,,Gelukkig ben ik hier geweldig opgevangen. Iedereen heeft mij gesteund, en mede daardoor ben ik stap voor stap vooruitgegaan. Het is fantastisch dat ik er nu bij kon zijn. Voor een hele wedstrijd is het nog te vroeg, maar deze minuten waren heel mooi voor mij.”

Sandler zag de dramatische eerste helft vanuit de dug-out. ,,We speelden niet zoals we dat gewend zijn. Misschien een gevolg van de inspanningen eerder in de week bij Olympique Marseille. Een late wedstrijd donderdagavond, vrijdag de terugreis, dat speelt toch allemaal mee. Gelukkig hebben we na de hervatting op basis van de ons bekende wilskracht nog een gelijkspel afgedwongen.”