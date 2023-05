Arne Slot blijft bij Feyenoord: ‘Mijn wens is door te bouwen op de basis die afgelopen seizoenen is gelegd’

,,Ik heb een hoop gehoord over de interesse van andere clubs in mij”, zegt Slot. ,,Ik ben dankbaar voor de waardering die daaruit spreekt, maar mijn wens is om bij Feyenoord te blijven en door te bouwen op de basis die er de afgelopen twee seizoenen is gelegd. Er lopen geen transferbesprekingen en die zijn er ook niet geweest en de bespreking van gisteren ging uitsluitend over een eventuele verlenging. Alle gesprekken met Feyenoord zijn slechts daarop gericht. Ik kijk uit naar het nieuwe seizoen bij Feyenoord.”

Slot heeft in de Kuip een contract tot 2025, zonder clausule en met een vastgestelde afkoopsom, maar Tottenham Hotspur wilde de Nederlander naar Londen halen. Feyenoord werd dit seizoen onder leiding van Slot afgetekend landskampioen van Nederland. Daarmee werd deelname aan de Champions League veiliggesteld. Met nog één speelronde te gaan in de eredivisie hebben de Rotterdammers een voorsprong van tien punten op nummer twee PSV.



Vorig seizoen reikte Slot met Feyenoord tot de finale van de Conference League. Daarin was AS Roma te sterk. De Italiaanse club schakelde Feyenoord dit jaar uit in de kwartfinales van de Europa League.

Slot debuteerde als hoofdtrainer bij SC Cambuur. De oud-voetballer van PEC Zwolle, Sparta Rotterdam en NAC Breda verhuisde vervolgens naar AZ, waar hij eerst John van den Brom assisteerde en vervolgens zelf hoofdcoach werd.



Slot werd in december 2020 ontslagen bij AZ, nadat was uitgelekt dat hij gesprekken met Feyenoord over zijn toekomst had gevoerd. Hij ging een half jaar later aan de slag bij de club uit Rotterdam, als opvolger van de vertrokken Dick Advocaat.

