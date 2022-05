Arne Slot geeft update over Justin Bijlow, looft José Mourinho en hunkert naar eerste prijs als trainer

Slot vertelde bij de drukbezochte laatste persconferentie voor de finale dat hij ,,zoveel mogelijk hetzelfde wil laten”. ,,Maar Bijlow is onze eerste keeper en, als wil ik niet op de stoel van de bondscoach gaan zitten, ook die van het Nederlands elftal. Als hij fit is, dan speelt hij. Dus ja, je kunt er vanuit gaan dat hij speelt.’’

Slot had het niet alleen over zijn elf namen, maar vooral ook over de aanpak op tactisch gebied. ,,Het zou mij verbazen als AS Roma van achteruit zou gaan opbouwen’’, zegt Slot. ,,Dus we kunnen rekening houden met wat meer lange ballen. Dat maken we in de eredivisie ook vaak genoeg mee. José Mourinho wil nog weleens een verandering aanbrengen in zijn plan voor de wedstrijd. Je weet dus nooit wat je kunt verwachten. Hij heeft altijd zijn handtekening onder zijn elftal staan en hij is ongelooflijk succesvol geweest. Dat is heel bijzonder en heel knap. Maar we zijn goed voorbereid.’’

Slot kan mogelijk in het rijtje Ernst Happel, Wiel Coerver en Bert van Marwijk plaatsnemen. Trainers die met Feyenoord een Europese prijs wonnen. Slot, die werd gevraagd naar de hunkering naar een prijs, wil daar niet veel over kwijt. ,,Het is helder dat mijn spelersloopbaan niet in de buurt kwam van dit niveau, maar ik heb mijn twee kampioenswedstrijden wel gewonnen. Het is heel mooi om deze finale te halen, maar vooral om die ook nog te winnen. Dus of ik hunker naar een prijs als trainer? Ik ben nog niet zo lang bezig, maar je kunt niet vroeg genoeg beginnen. We moeten tegen AS Roma veel energie stoppen in het winnen van de tweede bal, de bal aan de grond krijgen. Dat zal een uitdaging worden.’’

Slot beschikt over een volledig fitte selectie na een slopend seizoen. ,,Dat is een compliment aan de medische staf’’, zegt Slot. De trainer ligt niet wakker van de eventuele warmte in Tirana, net als zijn spelers. Jens Toornstra: ,,Het gaat een mooie wedstrijd worden. Waarschijnlijk ook een spannende. De massale steun hier en in Rotterdam? Dat is mooi. Hier zagen we er nog weinig van. Vanaf de luchthaven kregen we een escorte mee en gingen we snel naar het hotel. Een politie-escorte bedoel ik dan hè, haha.’’

