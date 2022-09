Arne Slot geniet van steeds fitter Feyenoord: ‘Vorige week konden we er niks van, nu winnen we met 6-0’

,,Dit was echt het tegenovergestelde van vorige week. Toen konden we er nog helemaal niks van met z’n allen”, refereerde hij bij ESPN op de kritiek die zijn ploeg kreeg na de kansloze avond in Rome. ,,Al was dat niet mijn mening, maar het klopt wel dat we toen absoluut niet opgewassen waren tegen Lazio. En een week later win je met 6-0. Dus je moet daar wel ergens een tussenweg in zien te vinden, om te beoordelen waar we nu exact staan.”