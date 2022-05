Arne Slot: ‘Het was een voorrecht om iedere dag met deze ploeg te werken’

Feyenoord-trainer Arne Slot was ronduit teleurgesteld na de verloren finale tegen AS Roma, maar hij analyseerde ook nuchter waar het mis ging. ,,Nee, de trots overheerst nu niet. Dat komt misschien later.’’

Nee, trots wilde Arne Slot het niet noemen, zo kort na de verloren finale tegen AS Roma: 1-0. ,,Op dit moment overheerst de teleurstelling’’, aldus de Feyenoord-trainer. ,,De teleurstelling vooral dat we deze beker niet mee hebben kunnen nemen naar Rotterdam, al was het maar voor ons fantastische Legioen. De trots komt misschien later wel, nu nog niet.’’

Niettemin sprak Slot nog wel zijn spelers toe, meteen na afloop in de kleedkamer in Tirana. ,,Ik heb ze gezegd dat ik de teleurstelling niet bij ze weg kon nemen. Maar ik heb óók gezegd dat het een voorrecht was om iedere dag met deze ploeg te mogen werken dit seizoen. Er is niet één dag geweest dat we niet met plezier op het trainingsveld hebben gestaan dit seizoen.’’

De desillusie van een verloren finale knaagde niettemin óók bij Slot. ,,Vooral omdat we voor rust niet konden brengen wat we beoogd hadden’’, aldus de trainer. ,,We verplaatsten de bal niet snel genoeg, zochten niet snel genoeg de ruimtes aan de zijkant. We begonnen nog best goed, maar zijn er een helft lang niet in geslaagd een kans te creëren.’’

Na rust lukte dat een paar keer wél, resulterend in onder andere twee ballen op de paal. ,,Op dat soort momenten moet het een beetje meezitten’’, aldus Slot. ,,Je weet dat je geen tien kansen gaat krijgen tegen een Italiaanse ploeg, zeker niet als die ploeg wordt getraind door José Mourinho. Maar we kregen wel degelijk serieuze mogelijkheden, bovenal omdat we het in de tweede helft gewoon beter deden.’’

De trainer van Feyenoord beklaagde zich na afloop nog wel bij de arbitrage, bovenal om de slechts vijf minuten extra speeltijd. ,,Ik heb alleen gevraagd hoe hij tot die vijf minuten kwam'', aldus Slot. ,,Gezien alle wissels en het oponthoud was ik daar benieuwd naar. Misschien had ik méér druk uit moeten oefenen op de vierde official, zoals dat vanaf de andere kant steeds wél gebeurde. Maar laat dat niet het verhaal van de wedstrijd zijn: uiteindelijk zijn we er 95 minuten lang niet in geslaagd een goal te maken.''