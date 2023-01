Arne Slot kan leven met kruis door Ramiz Zerrouki: ‘Ik kan binnen Feyenoord niemand iets verwijten’

PEC Zwolle thuis was de ideale opwarmer voor Ramiz Zerrouki geweest bij Feyenoord. Maar Feyenoord greep naast de middenvelder van FC Twente en moet verder zoeken. Coach Arne Slot blijft in de zware maand januari voorlopig werken met een zeer krappe groep.

Er zat één klein vilein zinnetje in de voorbeschouwing van Arne Slot op de bekerwedstrijd van Feyenoord tegen PEC Zwolle. De trainer van de Rotterdammers wilde eerste benadrukken dat hij dol was op de aanhang van zijn club maar zei toen vervolgens dat hij ondanks het feit dat Feyenoord zondag in de Galgenwaard liefst 68 procent balbezit had, toch vanaf de tribunes hoorde ‘wij willen bloed, zweet en tranen’.

Wat Slot vooral wilde zeggen is dat resultaten vaak allesbepalend zijn in de manier waarop mensen kijken. De 1-1 in FC Utrecht was teleurstellend, vond ook Slot. ,,Qua resultaat. En omdat we te weinig kansen kregen. Maar we waren heel de wedstrijd beter’', aldus Slot.

Ramiz Zerrouki

En dat was in de ogen van de trainer best knap, want Feyenoord moest in Utrecht puzzelen. Dat had hij deze week graag opgelost zien worden, maar Ramiz Zerrouki mag niet weg van FC Twente. ,,Normaal zeg ik niets over een speler die niet van ons is en zeker niet als hij niet naar ons komt ook’', zegt Slot. ,,Maar dat zou flauw zijn want er is veel over geschreven. We hadden Zerrouki graag willen hebben. Heel graag. Ik kan binnen Feyenoord niemand iets verwijten, we hebben er alles aan gedaan om hem te halen, maar het moet wel verantwoord zijn.’’

Dat Zerrouki niet komt, betekent dat Dennis te Kloese en Slot met behulp van de scouts verder zoeken. En het vergroot de kans dat er meerdere spelers naar de Kuip komen deze maand, want het bedrag dat de Rotterdammers over hadden voor Zerrouki, naar verluidt meer dan zes miljoen, kan nu waarschijnlijk over twee spelers worden verdeeld. Die spelers zijn er morgenavond tegen PEC Zwolle nog niet. Of Igor Paixao en Javairo Dilrosun er wel bij zijn, wist Slot nog niet. De aanvallers vielen uit tegen FC Utrecht, het blessureleed valt mee maar misschien komt PEC te vroeg, zeker met het oog op het feit dat FC Groningen zondagmiddag alweer wacht in de Euroborg.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

,,Maar veel veranderingen in het elftal ga je niet zien’', zegt Slot. ,,Als ik andere spelers opstel, dan is dat omdat ik denk dat ze beter zijn voor dit duel. Een andere keeper zie je veel, maar ook dat doe ik niet. Dat heb ik nooit gedaan. Op dit moment zijn Wellenreuther en Marciano wel in een fase dat ze wat wedstrijdritme hebben, omdat ze in de laatste weken van 2022 hebben mogen spelen. Maar straks niet meer en ik stel dan gewoon mijn eerste keeper op.’’

En ook Mats Wieffer krijgt een kans. Door de krapte in de selectie ligt de weg naar een lange reeks voor de speler die werd weggehaald bij Excelsior wagenwijd open. Maar Wieffer moet het wel laten zien, zegt Slot. ,,Hij heeft stappen gezet’', zegt de trainer die tegen zijn oude liefde PEC Zwolle uiteraard goed voor de dag wil komen. De trainer woont nog in Zwolle. ,,Maar ik slaap er de avond voor de wedstrijd niet dus vuurwerk afsteken in mijn straat is zinloos’', zei Slot. ,,Maar ik heb er gespeeld en ik was er jeugdtrainer.’'

Een journalist merkte op dat er ooit zelfs nog een spandoek hing met de tekst ‘Slot zij met ons’. Dat vertrouwen is er ook in de trainer in de Kuip. Slot zou graag een prijs winnen met Feyenoord en ligt nog op koers voor drie prijzen. De landstitel, de Europa League en de beker. De eerste is een zware klus, de tweede een loodzware, maar de beker is realistisch. ,,Maar veel hangt af van loting’', zegt Slot. ,,Maar eerst moeten we PEC uitschakelen, dan zien we verder.’’