Arne Slot laat ‘frustratie’ achter zich na ruime zege bij FC Utrecht: ‘Geniet alweer paar weken van Feyenoord’

met videoArne Slot had zondag na de overtuigende 1-5 zege van zijn elftal bij FC Utrecht bijna niets te klagen. ,,Het was eenrichtingsverkeer. We hebben de bal bijna niet afgestaan. Het enige verwijt dat ik mijn elftal kan maken, is dat het bij rust pas 2-1 was”, aldus de oefenmeester van Feyenoord.

Alleen Santiago Giménez en Calvin Stengs waren voor rust trefzeker voor de Rotterdammers. ,,We speelden aardig wat kansen bij elkaar”, zag Slot. ,,Ik heb het in de rust maar positief gedraaid richting de jongens door te zeggen dat ik er dankzij de kleine voorsprong zeker van was dat ze in de tweede helft ook weer fanatiek zouden beginnen.”

Slot vond de tweede treffer van Feyenoord de belangrijkste, maar de vierde de mooiste. ,,We hadden de bal voor dat doelpunt al een tijdje in ons bezit. Het is geen verrassing dat hij hem zo binnen schiet. Dit is wel een spits die een doelpunt kan maken”, sprak de coach over de Japanse invaller Ayase Ueda.

Met de ruime zeges op Almere City (6-1) en FC Utrecht is de slechte seizoensstart vergeten bij Feyenoord. Slot: ,,De frustratie was best wel aanwezig. Ik geniet nu alweer een paar weken van Feyenoord, ook op trainingen. Het verschil in wedstrijden is dat we nu weer in staat zijn ons spel om te zetten in kansen en doelpunten. Dan zie je waartoe we in staan zijn als we een complete selectie hebben.”

Gernot Trauner spreekt van makkelijke middag

Aanvoerder Gernot Trauner zei na afloop tevreden te zijn, al vond hij dat de landskampioen nóg vaker kunnen scoren. Ook ging hij in op de miscommunicatie met doelman Timon Wellenreuther.

,,Nee, dit was geen walk in the park", zei Trauner bij ESPN. ,,Maar we creëerden wel genoeg kansen. Ik denk dat we nog één of twee goals meer kunnen maken. Maar als je hier met 1-5 wint, dan kun je tevreden zijn.” Quillindschy Hartman was het daarmee eens. ,,Ik denk dat het uiteindelijk wel een makkelijke middag was, ja", zei hij bij ESPN.

Arne Slot.

Aan de gelijkmaker van Ryan Flamingo ging een fout van de captain en keeper Wellenreuther vooraf. Trauner wilde de bal wegwerken, maar hoorde ook de doelman in zijn rug komen. Daardoor ontstond een hoekschop in plaats van dat Trauner de bal wegwerkt óf Wellenreuther die bal pakt. ,,Ja, het was miscommunicatie. Dat mag niet gebeuren, maar kán wel gebeuren", concludeerde de Oostenrijker.

Hij was blij met de komst van Luka Ivanusec en Ondrej Lingr. ,,Zij hebben echt veel kwaliteit. Dat kon je wel zien. We zijn heel blij dat ze hier zijn en ons kunnen helpen.” Ook Hartman was blij met de komst van specifiek Ivanusec, met wie hij al snel een goede klik voelde. ,,We hebben pas één keer samen getraind, maar hij snapt het spel wel. Ik denk dat er net zo'n band kan ontstaan als die ik afgelopen seizoen had met Oussama Idrissi.”

Luka Ivanusec heeft weinig aanpassingstijd nodig

De Kroatische debutant had met een assist op Calvin Stengs een belangrijk aandeel in de ruime zege bij FC Utrecht (1-5). Ivanusec toonde daarnaast aan makkelijk te kunnen voetballen. ,,De combinaties met Stengs liepen lekker, ja”, zei de linksbuiten zelf. ,,We zijn allebei technische spelers die veel bewegen. We weten hoe we in de combinatie moeten spelen. Ik ben blij voor het team en voor mezelf. Ik ben hier pas een week, het heeft even tijd nodig voor ik helemaal gewend ben. Hopelijk gaat het met de week beter.”

Quillindschy Hartman bij Oranje

Morgen meldt Hartman zich bij Oranje, waarvoor hij mogelijk gaat debuteren in de interlands tegen Griekenland (donderdag 7 september) en Ierland (zondag 10 september). ,,Ik voel gezonde spanning, ja. Ik sta met een aantal wereldtoppers op het veld en ben heel benieuwd naar het niveau", zei de linksback, die vorige week zijn contract verlengde. Waarom? ,,Omdat ik hier niet wekelijks uitblink en dat wil ik wel als ik een stap naar het buitenland maak.”

