Arne Slot: ‘Opstootje tussen Tadic en Kökcü geen vrijbrief om dingen op het veld te gooien’

Arne Slot had na de mislukte halve finale van het bekertoernooi goed nieuws. Lutsharel Geertruida is terug bij de selectie tegen RKC, Justin Bijlow nadert dat moment ook met rasse schreden. Misschien tegen AS Roma al.

Lutsharel Geertruida keert zondag tegen RKC terug in de wedstrijdselectie van Feyenoord. De verdediger trainde alweer een week mee met de selectie van de koploper en had zelf het idee dat hij er afgelopen woensdag tegen Ajax alweer bij had kunnen zijn.

Dat vonden Arne Slot en de medische staf van de Rotterdammers iets te snel, maar een basisplaats zondag in de Kuip tegen RKC behoort tot de mogelijkheden. Keeper Justin Bijlow is ook op de goede weg. Er is een kans dat hij tegen AS Roma donderdagavond weer bij de wedstrijdselectie zal zitten.

Incidenten tegen Ajax

Slot kreeg volop vragen over de incidentrijke wedstrijd tegen Ajax, maar de trainer gaf aan daar na de wedstrijd uitgebreid op in te zijn gegaan. Slot wilde vooruit kijken, naar RKC dat moet worden verslagen om de ruime marge van acht punten met Ajax en PSV in stand te houden.



Dat Ajax in de halve finale van de beker met 1-2 won, is volgens Slot geen voorbode van meer verliespartijen. ,,Helemaal niet’’, zei Slot. ,,We hebben waardig afscheid genomen van het toernooi op sportief gebied. We hebben veel kansen gekregen, hebben fysiek weer alles gegeven. Maar we gaven de goals knullig weg.’’

Slot ziet één echt gevaar voor de laatste reeks wedstrijden. ,,Wat wij kunnen verwachten en wat wij eigenlijk al langer meemaken is dat tegenstanders het tempo uit de wedstrijd willen halen. Door lang op de grond te blijven liggen of misschien wel gaan proberen met opstootjes ons uit ons spel te halen. Dat is misschien wel de enige manier om ons uit ons spel te halen. Dat moeten wij zien te voorkomen. Als zelfs Ajax daar al voor koos mocht mijn ploeg als een compliment zien, maar daar heb je weinig aan want het gaat om winnen.’’

In dat opzicht kreeg aanvoerder Orkun Kökcü nog een pluim intern. Niet omdat hij zo nadrukkelijk betrokken was bij het opstootje tegen Ajax, maar dat hij zich niet had laten verleiden tot iets doms toen hij de gebaren van Dusan Tadic zag. ,,Ik heb liever dat Orkun daar weg blijft, dat gedrag prijs ik niet. Ik vond het goed van hem dat hij zich niet liet verleiden tot het krijgen van een rode kaart. Dat zie je weleens in opstootjes. Dat mensen hun hoofd verliezen en een kopstoot geven of een duw uitdelen.’’

Dat opstootjes invloed kunnen hebben op de gemoedstoestand van het publiek in de Kuip, dat vindt Slot ook. ,,Als dat opstootje daar niet was geweest, was er daar ook niets op het veld gegooid’’, zegt Slot. ,,Maar het is geen vrijbrief voor supporters om dingen op het veld te gooien. En ik snap dat wij als voetballerij de voorbeeldfunctie zijn. Maar ik ben ook benieuwd of ik mijn dochter van zestien jaar straks met een gerust gevoel naar een festival kan sturen.”

,,Daar moet het dan ook goed gaan toch? Wij zijn ook mensen en helaas zorgen wij er ook weleens voor dat er een opstootje ontstaat. In zijn algemeenheid is er in de samenleving veel meer verharding van twintig jaar geleden. Ik zal een voorbeeld geven. Ik ging na de wedstrijd tegen Sparta naar huis en daar was een wegafzetting. Daar stond iemand met een geel hesje en die kreeg te maken met iemand die toch langs die wegafzetting wilde. Die man stapte uit en begon meteen te vechten. Dat zie je dan voor je neus gebeuren. Ze moesten uit elkaar worden gehaald en dat kostte nog moeite genoeg.’’