Arne Slot over belangrijke Klassieker: ‘Ook bij winst van ons nog niet beslissend’

Na de 7-1 tegen Sjachtar Donetsk wil Feyenoord doorpakken in de Arena tegen Ajax. Winst tegen de Amsterdammers bezorgt de Rotterdammers een forse voorsprong van zes punten. ,,Maar ook dan is er nog niets beslist.”

Arne Slot denkt dat Feyenoord klaar is voor de Klassieker. De trainer van de Rotterdammers heeft goede hoop dat Quilindschy Hartman, die wegens ziekte ontbrak tegen Sjachtar Donetsk en Marcos Lopez die uitviel tegen de koploper in Oekraïne, er gewoon bij kunnen zijn zondag in Amsterdam.

Aanvoerder Orkun Kökcü zei dat Feyenoord ‘een goede kans maakt om te winnen’ maar één van de uitblinkers tegen Sjachtar benadrukte ook ‘dat niet verliezen het belangrijkste is’. Slot zou de concurrent graag een enorme tik willen geven om de competitie al min of meer in een plooi te gooien. Feyenoord staat dan zes punten voor. ,,Ook dan is het nog niet beslist’’, zegt Slot. ,,Maar dan doen we wel heel goede zaken. Maar met acht wedstrijden te gaan is het dan ook nog niet gedaan.’’

De trainer van Feyenoord verklaarde na de winst tegen Sjachtar nog eens het verschil tussen die wedstrijd en de worstelingen met FC Groningen en Volendam in de Kuip. Wedstrijden die pas laat door Feyenoord werden gewonnen. Sjachtar probeerde van achteruit op te bouwen en dat deden FC Groningen en Volendam niet. De ploeg uit Oekraïne liet zich vervolgens verrassen door de jagende Feyenoorders die met een hoge intensiteit druk zetten en dat leverde doelpunten op.

Slot weet dat Ajax ook de bal niet zomaar naar voren jaagt van achteruit. De Amsterdammers willen opbouwen en dat betekent dat Feyenoord het favoriete spelletje kan spelen, wel in de wetenschap dat Ajax meer kwaliteit heeft dan veel andere tegenstanders. Trainer John Heitinga zei zelfs dat de Amsterdammers ‘meer individuele kwaliteiten hebben’. Slot zei ook vaak dat Ajax spelers had die een wedstrijd met een individuele actie vanuit het niets kunnen beslissen. Feyenoord heeft dat minder.

Heeft Heitinga dan gelijk? ,,Het lukt ons nog niet wekelijks, maar kijk Idrissi eens tegen Sjachtar’’, zegt Slot. ,,Wij zijn een elftal waarbij het team probeert het individu er goed uit te laten zien. Dat lukt tot op heden vrij aardig. Het is niet wekelijks dezelfde speler maar er blinkt steeds iemand uit. We zijn een heel sterk team waar elf heel goede spelers in zitten. En als er eens andere jongens mee moeten doen, laten die het team er ook weer goed uit zien.’’

Maar heeft Heitinga nou gelijk of niet? ,,Ik denk dat het logisch is dat als je trainer van Ajax bent dat je vindt dat jouw spelers beter zijn en als je trainer van Feyenoord vind je jouw spelers beter’’, zegt Slot.

