Arne Slot over revanche tegen Roma: ‘Zou gek zijn als je voor kwartfinale Europa League extra motivatie nodig hebt’

Slot baalde vooral van het begin van de eerste helft en tweede helft, waarin hij niet de juiste energie zag bij zijn spelers. ,,Ze hebben in de rust wel gehoord dat ik niet tevreden was over de eerste vijftien tot twintig minuten, waarin we niet de juiste energie hadden en RKC wat kansjes kreeg. Ook het eerste kwartier na rust vond ik niet heel goed. Pas na de 4-0 werd het een beetje zoals ik het graag wil zien”, zei Slot, die zag dat zijn spits Santiago Giménez (21) bij vier goals betrokken was.

,,Het is zeker zo dat wij steeds beter in staat zijn om onze kansen te benutten en dat ligt ook aan hem. Afgelopen woensdag lukte dat helaas niet tegen Ajax, maar ook toen was Santiago een paar keer gevaarlijk. Het is al bijzonder dat hij hier speelt. Veel mensen weten denk ik niet dat je in Mexico veel beter kan verdienen dan hier in Nederland. Het is niet uit te sluiten dat er mooie clubs voor hem gaan komen in de zomer en dan is het aan hem om te kijken wat voor hem het beste vervolg is in zijn carrière, maar hij is nog jong.”

Slot besloot vanavond tijdens de warming-up om Alireza Jahanbakhsh toch op de bank te zetten, nadat de rechtsbuiten uit Iran in de warming-up nogmaals aangaf zich niet helemaal fit te voelen. Slot verwacht donderdag weer weer over hem te kunnen beschikken in de thuiswedstrijd tegen AS Roma. ,,Marino Pusic doet de analyses van de tegenstanders en is dus al wat langer met AS Roma bezig. Ik zal daar vanaf morgen mee bezig zijn”, zei Slot, die vorig jaar in de finale van de Conference League met 1-0 verloor van AS Roma en een goed eerste jaar in Rotterdam daardoor afsloot zonder prijs.

,,Ja, bij mij leven misschien wel wat revanchegevoelens na die vervelende avond in Tirana en bij de jongens die daar vorig jaar bij waren ook. Maar het zou raar zijn als je voor een kwartfinale in de Europa League extra motivatie nodig hebt. Nu hebben we bovendien bijna een compleet nieuw elftal en gaat het om twee duels, dus dat maakt de situatie weer compleet anders.”

Feyenoord zag afgelopen zomer liefst acht belangrijke spelers vertrekken met Marcos Senesi, Tyrell Malacia, Fredrik Aursnes, Jens Toornstra, Guus Til, Bryan Linssen, Cyriel Dessers en Reiss Nelson. In totaal waren er afgelopen zomer zelfs 26 vertrekkers, met ook 26 nieuwe spelers in de selectie.