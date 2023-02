Arne Slot trots op Feyenoord na remise tegen PSV: ‘Dit is hoe je een topwedstrijd wil spelen’

,,Heel veel mensen kijken naar het resultaat’’, begon Slot voor de camera van ESPN . ,,Als trainer kijk je naar hoe hard ze werken, hoe mentaal sterk te zijn. Ik gebruik het woord niet vaak, maar dan ben ik wel trots op mijn ploeg. Als PSV twee keer in de zestien komt en scoort, is het heel mooi als je nog zo terug weet te komen. Maar het resultaat is wel teleurstellend.’’

Feyenoord schoot zichzelf in de voet, zag Slot. ,,Het is niet handig om op achterstand te komen tegen PSV. Zij spelen veel op de counter, dus speelden we ze met die tegengoal in de kaart.’’ PSV schoot slechts tweemaal op het doel van Timon Wellenreuther, die de geblesseerde Justin Bijlow verving. ,,Wat dat betreft kijk je wel met jaloezie naar PSV, zij hebben veel meer rendement.’’

Alireza Jahanbakhsh

Slot was blij met de invalbeurt van Alireza Jahanbakhsh, die met twee treffers de hoofdrol greep. ,,Hij zit eraan te komen, maar hij heeft ook nog steeds zijn mindere momenten. Afgelopen week vond ik hem nog matig (tegen FC Twente, red.), speelde hij geen gelukkige wedstrijd. Ook Oussama Idrissi viel uitstekend in, hij was dreigend.’’ Al met al was Slot tevreden. ,,We hebben kansen gehad, dat is bijna niet te geloven. Dit is hoe je een topwedstrijd wil spelen: veel kansen, weinig weggegeven. Alleen het resultaat is jammer.’’