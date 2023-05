Arne Slot zag Feyenoord ‘heel slecht spelen’ tegen Excelsior: ‘Maar maximale eruit gehaald’

Over het algemeen was Slot uiteraard blij dat Feyenoord nu 3 matchpoints staat om de landstitel te pakken. ,,We hopen de eerste te verzilveren", zei hij bij ESPN. Maar over de manier waarop Excelsior vandaag werd verslagen was de trainer niet te spreken. ,,We hebben heel slecht gespeeld en veel geluk gehad. De twee kansen die we hebben gecreëerd hebben we ook afgemaakt. Geluk dus, maar we hebben ook het maximale uit de wedstrijd gehaald.”

Dat die treffers vielen was dankzij Santiago Gimenez, die in het begin van het seizoen nog veel verbeterpunten had volgens Slot. ,,Als je kijkt naar de thuiswedstrijd tegen Excelsior, toen startte hij ook. En toen konden ze makkelijk indribbelen omdat Gimenez niet genoeg druk kon zetten. Dat is inmiddels veel beter geworden. Je hoeft nog geen dvd'tje te maken als het gaat om drukzetten, maar het is dicht bij hoe ik het graag zie.”

Gimenez zelf beschreef de wedstrijd in Kralingen als ‘een geweldige dag’ beschreef. ,,Het is altijd goed voor een spits om te scoren, zeker als het er 2 zijn en wie winnen.” Hij merkte zelf ook dat hij conditioneel beter is geworden. ,,Ik heb me op veel details verbeterd, maar vooral op het gebied van conditie. Ze zorgen hier dat je maximale uit jezelf haalt.”



De Mexicaan is ondertussen enorm populair onder de aanhang van Feyenoord. ,,Het is geweldig om te zien dat kinderen met mijn shirt rondlopen en mensen Mexicaanse vlaggen bij zich hebben. Ik droomde hiervan en nu leef ik die droom” Of hij na de zomer ook nog dat Feyenoord-shirt draagt, wil hij niet zeggen. ,,Ik hou van de club, maar ik weet niet wat hierna komt. Eerst hier wat winnen, en daarna verder kijken.”

Orkun Kökcü was naar eigen zeggen erg blij met de zakelijke overwinning. De Feyenoord-captain zag zijn ploeg niet panikeren, ondanks dat het voetbal niet geweldig was. Hij moest even glimlachen wanneer hem wordt gevraagd naar de grote hoeveelheid Feyenoord-fans in het stadion in Kralingen. ,,Ja het was wel druk in de hoek", zei hij bij ESPN, terwijl hij kijkt naar het vak dat normaal gesproken vol Excelsior-supporters zit. Terugblikkend op de wedstrijd zelf: ,,We zijn heel blij dat we op matchpoint staan. We kunnen het zondag afmaken, en het is stiekem wel mooi dat we het thuis kunnen afmaken.”

De wedstrijd tegen Excelsior had de kampioenswedstrijd kunnen zijn, maar omdat PSV gisteren bij Sparta wist te winnen (0-1), werd het feest nog even uitgesteld. ,,Natuurlijk weet je dat, maar we hebben niks veranderd aan onze voorbereiding", stelde Kökcü.

Wat hem wel tegen zat was het kunstgrasveld, dat niet was gesproeid. ,,Ik had er zelf veel moeite mee", aldus de middenvelder. ,,In de eerste helft waren we al vaak slordig en dan helpt het veld niet.” Maar ondanks dat het vuurwerk er niet vanaf spatte is de aanvoerder tevreden. ,,In deze fase moet je blij zijn met de punten die je wint. Als je minder goed voetbalt, moet dat geen reden zijn voor paniek. En dat hebben we vandaag laten zien. We hebben de wedstrijd gewoon afgemaakt.”

