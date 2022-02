Arnesen belt vader Eriksen om hem voor Feyenoord te polsen: ‘Moeilijk, want hij is een echte Ajax-jongen’

Van 2-0 naar 2-3 Nederland stort volledig in tegen Servië en is uitgescha­keld op EK zaalvoet­bal in eigen land

Het EK zaalvoetbal in eigen land zit erop voor Oranje. Het team van bondscoach Max Tjaden verloor vanavond in de Ziggo Dome in Amsterdam met 3-2 van Servië, nadat Nederland via goals van Jordany Martinus en Yoshua St. Juste nog op een 2-0 voorsprong was gekomen. In de tweede helft ging het echter volledig mis.

28 januari