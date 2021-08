Arnesen kijkt tevreden naar Feyenoord: ‘Er ontstaat iets moois op Varkenoord’

Door Mikos Gouka



Vorig seizoen kwamen Mark Diemers, Bryan Linssen, Christian Conteh, João Teixeira, Uros Spajic en Lucas Pratto. U kreeg daar kritiek op, die aankopen hielpen Feyenoord niet verder.

Arnesen: ,,Dat er kritiek was, daar zat of zit ik helemaal niet mee. Zo werkt dat. Ik had het wel vreselijk gevonden als deze jongens er niets aan hadden gedaan bij Feyenoord. Dat ze er een beetje met de pet naar hadden gegooid. Daar was gelukkig helemaal geen sprake van.’’



De aanhang heeft Christian Conteh nog zelden tot nooit gezien.

,,Die valt eigenlijk niet te beoordelen, want die jongen is vooral geblesseerd geweest. Maar ik zie in hem nog altijd een speler die bij Feyenoord in actie kan komen, als hij na zijn verhuurperiode bij SV Sandhausen verlost is van de fysieke tegenslagen. Teixeira speelde vorig seizoen onder Dick Advocaat één keer als aanvallende middenvelder. Uit bij Willem II. Dat ging erg goed. Daarna kreeg hij te maken met blessures. Een gebroken teen maakte helemaal een einde aan zijn seizoen. Nu mag hij vertrekken, er zijn andere spelers die hun kans hebben gegrepen op het middenveld. Spajic deed het goed. Een enkelblessure en privézaken zorgden dat het in de tweede helft van het seizoen minder met hem ging. Maar we hebben zeker iets aan hem gehad.’’