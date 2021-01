Arnhem, een ‘afscheppende’ voetbalstad waarin ze gruwelen van overdrijvende Ajax-mentaliteit

Het is najaar 2017 als in Gelredome iets merkwaardigs gebeurt. Gewoonlijk zitten Vitesse-supporters erbij alsof ze er een wortelkanaalbehandeling ondergaan. Maar nu zijn ze door het dolle heen. Arnold Kruiswijk, de man die in zijn 303 voorgaande profduels nog nooit een doelpunt maakte, heeft tegen Sparta zojuist voor de 3-0 gezorgd. En dat, vinden ze in Arnhem, mag gevierd worden. Aanhoudend klinkt het ‘Kruiswijk in Oranje’ van de tribunes. Zó hard en zó massaal dat de doelpuntmaker de zingende menigte met een argwanende blik gadeslaat. Want zo’n mateloze blijdschap? Nee, dat heeft hij hier nooit eerder meegemaakt.