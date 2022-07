Arsenal denkt weer aan ManCity-speler, PSG wil langer door met Messi, Kuyt haalt Zwarts naar ADO

Steunpi­laar is terug, nieuwkomer direct trefzeker: nuttige test voor Go Ahead Eagles in Duitsland

De rentree van Gerrit Nauber en een trefzeker debuut van Jamal Amofa zijn hoogtepunten in het oefenduel tussen Go Ahead Eagles en VfB Oldenburg. Een winnaar komt er niet in het Marschwegstadion: 1-1.

10 juli