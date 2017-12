Assaidi bezorgt Verbeek eerste winst als coach FC Twente

Een echte kelderkraker stond er op het programma in Breda. NAC Breda ontving hekkensluiter FC Twente, waar coach Gertjan Verbeek nog altijd wachtte op de eerste overwinning sinds zijn dienstverband in Enschede.



De eerste helft ging doelpuntloos voorbij. Beide ploegen moesten het vooral hebben van wat afstandsschoten. FC Twente wilde nog wel een strafschop door een handsbal van Giovanni Korte, maar arbiter Siemen Mulder wuifde alle protesten weg.

In tegenstelling tot de eerste helft bevatte de tweede helft een forse dosis spektakel dat werd ingeleid door een flater van NAC-doelman Nigel Bertrams. Hij wist een schot van Oussama Assaidi niet goed in te schatten waardoor FC Twente op 0-1 voorsprong kwam.



Lang kon de uitploeg niet genieten van die voorsprong, want na een uur spelen was het Thierry Ambrose die zijn poging via Peet Bijen achter Joël Drommel, die de gepasseerde Jorn Brondeel verving, zag verdwijnen.



Pareltje

Ook FC Twente kwam vervolgens met een snel antwoord. Assaidi zorgde met een pareltje voor zijn tweede van de wedstrijd en de drie punten voor FC Twente. De ploeg van Verbeek gaf de marge namelijk niet meer uit handen.

NAC Breda eindigde de wedstrijd met tien man. Doelman Bertrams torpedeerde invaller Luciano Slagveer en werd bestraft met een rode kaart.



Door de winst van FC Twente verlaat de ploeg de laatste plek. De ploeg gaat Roda JC, Sparta Rotterdam én NAC Breda voorbij op de ranglijst.