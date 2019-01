Assaidi na bijna negen maanden terug bij FC Twente

Falkenburg blijft voorlopig eerste keus in de spits bij ADO

15:20 ADO haalde voor dit seizoen met Yuning Zhang en Tomas Necid twee spitsen in huis, maar als over een week de eredivisie weer begint dan staat er in Den Haag met Erik Falkenburg opnieuw een van oorsprong aanvallende middenvelder in de punt van de aanval.