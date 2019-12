Auassar, Ziyech en Dammers blinken uit; drie keer een 3 bij ADO

RapportcijfersHet voetbaljaar 2019 zit erop in Nederland. Wie waren de uitblinkers in speelronde 18 in de eredivisie? En welke spelers vielen kort voor de kerst juist nog even flink door de mand? Bekijk hieronder alle rapportcijfers van de wedstrijden van dit weekend.

Hakim Ziyech toverde nog een laatste keer in dit kalenderjaar en kreeg een 8 voor zijn eerste helft tegen ADO Den Haag. Dat cijfer kreeg Sparta-aanvoerder Adil Auassar ook voor zijn sterke optreden in de 3-0 overwinning op AZ zaterdagavond. Wessel Dammers was een uitblinker in de defensie van Fortuna Sittard, dat een punt uit het vuur sleepte bij Willem II.

Vooral de spelers van ADO Den Haag lieten het dit weekend flink afweten. Bij de 6-1 nederlaag tegen Ajax kregen vier spelers een 4. Danny Bakker, Thom Haye en Aaron Meijers kregen zelf een 3.

RKC – FC Twente 3-0

RKC: Vaessen 7; Sporkslede 6,5, Mulder 7, Delcroix 6,5, Bakari 7; Rienstra 6,5 (83. Van Weert- ), Spierings 7,5, Leemans 7; Tahiri 7,5, Bilate 7 (76. Vente -), Sow 6 (90. Quasten)

FC Twente: Drommel 7; Latibeaudiere 5,5, Busquets 4, Schenk 4,5, Verdonk 5; Aburjania 5 (72. Espinosa -), Brama 5, Selahi 5 (50. Zekhnini -); Cantalapiedra 6, Vuckic 5 (72. Roemeratoe -), Berggreen 5,5

Scheidsrechter: Van den Kerkhof 6

Man of the match: Stijn Spierings was de belangrijkste man op het bewegelijke middenveld van RKC dat Twente soms zelfs wegtikte. Spierings scoorde twee keer. Vlak voor zijn tweede treffer deelde hij ook nog een panna uit.

Volledig scherm Stijn Spierings. © BSR Agency

Heerenveen – Heracles 1-1

Heerenveen: Hahn 6, Van Rhijn 6, Dresevic 6, Botman 7, Floranus 6, Faik 6, Kongolo 6, Veerman 6,5, Van Bergen 6, Dreyer 5,5 (79. Smit -), Ejuke 6,5 (88. Bruijn)

Heracles: Blaswich 8; Breukers 6, Pröpper 6,5, Knoester 6,5 (66. Van den Buijs -), Czyborra 5,5; Merkel 6, Osman 6 (88. Konings -), Kiomourtzoglou 6,5; Mauro Junior 6, Dessers 6,5, Dos Santos 5 (77. Van der Water -)

Scheidsrechter: Kamphuis 5

Man of the match: Heracles-keeper Janis Blaswich was belangrijk voor zijn club door een strafschop van Hicham Faik te stoppen.

Volledig scherm Janis Blaswich. © ANP Sport

Willem II – Fortuna Sittard 0-0

Willem II: Wellenreuther 7; Nieuwkop 6,5 (46. Nelom 6), Holmen 7, Peters 6,5, Heerkens 6,5; Llonch 7, Ndayishimiye 5,5, Saddiki 6,5 (80. Vrousai -); Nunnely 5, Pavlidis 5,5, Köhlert 5

Fortuna Sittard: Koselev 7,5; Angha 6,5, Ninaj 6, Dammers 8 (80. Essers -), Cox 7; Smeets 6 (68. Fernandes 6), Carbonell 5 (55. Karjalainen 6), Tekie 6; Ciss 6,5, Damascan 6, Diemers 7,5

Scheidsrechter: Nijhuis 6

Man of the match: Het lukt de laatste tijd niet veel laatste linies om de nul te houden tegen Willem II maar Fortuna wel. Wessel Dammers was zaterdag de belangrijkste man in de defensie van Fortuna in pas zijn derde competitiewedstrijd van het seizen.

Volledig scherm Wessel Dammers. © BSR Agency

PSV – PEC Zwolle 4-1

PSV: Unnerstall 7; Teze 7, Baumgartl 6, Schwaab 5, Viergever 7; Rosario 6, Ihattaren 7 (83. Pereiro -), Hendrix 6,5 (46. Bruma 7); Gakpo 7, Bergwijn 6,5, Doan 5,5 (67. Afellay -)

PEC Zwolle: Zetterer 6; Van Wermeskerken 5, Lachman 5,5, Lam 5,5, Paal 6; Dekker 5 (46. Johnsen 4), Clement 5, Huiberts 5,5 (Van Duinen -); Saymak 6 (71. Kersten -), Thy 5, Van Crooij 5,5

Scheidsrechter: Manschot 6,5

Man of the match: Op zeventienjarige leeftijd is Mohamed Ihattaren al de enkele weken de belangrijkste man van PSV. In de beker redde hij zijn ploeg nog, tegen PEC Zwolle maakte hij een schitterende treffer.

Volledig scherm Mohamed Ihattaren. © BSR Agency

Sparta – AZ 3-0

Sparta: Harush 6,5; Abels 6 (87. Aberkane -), Vriends 7, Mattheij 7, Faye 6; Harroui 8 (85. Veldwijk -), Auassar 8, Smeets 7, Rigo 7,5; Dervisoglu 7 (78. Rayhi -), Ache 7,5

AZ: Bizot -, Svensson 6, Clasie 4, Wuytens 5, Wijndal 5, Midtsjø 5, De Wit- (7. De Boer 6), Koopmeiners 6, Stengs 5, Boadu 5 (77. Sugawara -), Idrissi 5 (77. Aboukhal -)

Scheidsrechter: Blom 6

Man of the match: Adil Auassar was de belangrijkste man aan Sparta-zijde. Met zijn schitterende openingstreffer begon voor Sparta de triomf.

Volledig scherm Adil Auassar. © ANP Sport

Ajax – ADO Den Haag 6-1

Ajax: Onana 7; Dest 6, Veltman 7, Martinez 6.5, Tagliafico 7; Van de Beek 7 (54. Marin 6), Gravenberch 7; Ziyech 8 (46. Lang 6,5), Ekkelenkamp 7 (78. Hansen -), Tadic 7; Traoré 6,5

ADO Den Haag: Koopmans 4; Van Ewijk 5 (56. Falkenburg -), Pinas 4, Bakker 3, Meijers 3; Malone 4, Immers 4, Haye 3; Summerville 6, Necid 5 (68. Van Kleef -), Goossens 5

Scheidsrechter: Higler 6

Man of the match: Hakim Ziyech had zin in zijn laatste wedstrijd van 2019. De spelverdeler had aan één enkele helft genoeg voor een goal en een assist.

Volledig scherm Hakim Ziyech. © BSR Agency

FC Utrecht – Feyenoord 1-2

FC Utrecht: Paes 6; Klaiber 6, Janssen 6, Hoogma 6, Van der Maarel 6; (72. Guwara -), Van Overeem 6,5 (68. Dalmau –), Maher 6,5, Gustafson 6,5, Van de Streek 6;Kerk 6, Abass 5,5 (78. Cerny –)

Feyenoord: Vermeer 7; Geertruida 5,5, Botteghin 7,5, Senesi 7, Malacia 6,5; Toornstra 6 (73. Tapia -), Fer 6, Kökcü 7,5, Berghuis 5,5, Jørgensen 5 (63. Larsson -), Sinisterra 7

Scheidsrechter: Kuipers 6

Man of the match: Orkun Kökcü is één van de spelers die is opgebloeid onder Dick Advocaat, de trainer die hem sommeerde om meer te scoren. Dat deed hij vandaag. Hij maakte de mooiste goal van de middag.

Volledig scherm © ANP Sport

FC Groningen – FC Emmen 2-0

FC Groningen: Padt 7; Zeefuik 6,5, Te Wierik 6, Memisevic 6, Warmerdam 6; Matusiwa 6, Van Kaam 6,5 (90. Itakura -), Hrustic 5,5 (83. Benschop -), El Hankouri 5; Sierhuis 7 (79. Postema -), Asoro 5

FC Emmen: Telgenkamp 5,5, Bijl 6, Heylen 4,5 Araujo 6, Veendorp 6,5, Chacón 5,5, Hiariej 5 (73. Ugrinic -), Peña 6,5 (90. De Vos -), Laursen 5,5, De Leeuw 5,5, Kolar 4,5 (56. Arias 5,5)

Scheidsrechter: Makkelie 7

Man of the match: Kaj Sierhuis was de grote man bij FC Groningen met zijn twee goals. Op 3 november had Sierhuis voor het laatst gescoord.

Volledig scherm © ANP Sport

Vitesse – VVV-Venlo 3-0

Vitesse: Pasveer 6; Lelieveld 6, Doekhi 7, Obispo 6, Clark 6; Foor 6 (75. Vroegh -), Bazoer 7,5 (86. Oukili -), Bero 7; Dicko 6 (82. Buitink -), Matavz 6, Linssen 6

VVV-Venlo: Kirschbaum 4,5; Pachonik 4,5, Röseler 4,5, Kum 4,5, R. Janssen 4,5; Post 4,5, Linthorst 4,5 (61. S. Janssen -), Van Ooijen 4,5; Opoku 4, Soriano 4 (61. Wright -), Sinclair 4 (80. Yeboah -)

Scheidsrechter: Mulder 6

Man of the match: Riechedly Bazoer tekende voor de wonderschone openingstreffer. Een fraaie comeback voor hem na een schorsing.