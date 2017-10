Ayoub en Pereiro blinken uit in weekend van de keepers

Elke speelronde in de eredivisie beoordelen de verslaggevers van AD Sportwereld alle spelers. Afgelopen weekend vielen vooral de doelmannen in de eredivisie op in positieve zin.

Zo leverden Sparta Rotterdam, PEC Zwolle, Vitesse, FC Groningen en Excelsior alle vijf hun keeper af als Man of the Match. Remko Pasveer (Vitesse) en Sergio Padt (FC Groningen) scoorden daarbij met een 8 het hoogst.

Ook Yassin Ayoub van FC Utrecht en Gastón Pereiro van PSV kregen voor hun optredens een 8 van de verslaggevers. Zo was Ayoub met een doelpunt en een assist van grote waarde tegen SC Heerenveen (3-1) en hielp Pereiro PSV met twee treffers over het dode punt heen in Venlo (2-5).

Elftal van de Week (4-3-3)

Pasveer (GRO) 8; Ehizibue (PEC) 7, Beugelsdijk (ADO) 7, Schwaab (PSV) 7, Van der Linden (WIL) 7,5; Ziyech (AJA) 7, Pereiro (PSV) 8, Ayoub (FCU) 8; Bahebeck (FCU) 7,5, Jahanbakhsh (AZ) 7,5, Sol (WIL) 7.

Ajax – Sparta Rotterdam 4-0

Ajax: Onana 6; Veltman 6, De Ligt 6, Wöber 6,5 (80. Sinkgraven -), Viergever 5,5; Schöne 6,5, Van de Beek 6,5 (74. S. de Jong -), Ziyech 7; Neres 6,5, Huntelaar 5 (68. Dolberg -), Younes 5.

Sparta Rotterdam: Kortsmit 7,5; Holst 5, Breuer 6 (67. Chabot-), Fischer 5.5, Floranus 6; Sanusi 6, Dougall 6, Duarte 6, Spierings 6; Brogno 5 (79. Veenhoven-), Mühren 5 (74. Ache -).

Arbiter: Blom 6

Man of the Match: Dat Sparta Rotterdam-doelman Roy Kortsmit gezien zijn twaalf reddingen erger voorkwam voor zijn ploeg tegen Ajax moge duidelijk zijn. Hij kwam daarmee in de buurt van het recordaantal reddingen in één wedstrijd: 13. Op wie zijn naam dat record staat? Juist: Roy Kortsmit. Op 22 oktober 2016 was het ook al zo druk voor het doel van Kortsmit in de wedstrijd tegen PSV (1-0). Kortsmit is door het stoppen van de strafschop van Kasper Dolberg tevens de vierde keeper in de laatste veertig jaar die vier strafschoppen in één jaar Eredivisievoetbal stopt, na Maarten Stekelenburg (2007), Carlo L’Ami (1994) en Piet Schrijvers (1978).

Volledig scherm Roy Kortsmit voorkomt een treffer van Klaas-Jan Huntelaar. © Pro shots

Roda JC – NAC Breda 1-0

Volledig scherm Mario Engels (links) in duel met James Horsfield. © ANP Pro Shots Roda JC: Jurjus: 6; Gotz 6, El Makrini 5,5, Kum 5,5, Vanstaankiste 6; Gustafson 5,5, Gnjatic 5,5, Engels 6,5; Rosheuvel 6, Schahin 5,5, Auassar 6.

NAC Breda: Birighitti 5; Verschueren 6 (46. Horsfield 5,5), Koch 5,5, Marí 6, Angelino 6; Mets 5, Vloet 5,5, El Allouchi 5,5; Korte 6, Ambrose 5,5 (Enevoldsen 79 -), García 5 (Sprangers 86 -).

Arbiter: Van de Graaf 5

Man of the Match: Mario Engels blonk als één van de weinigen uit bij Roda JC. Met een schot op de buitenkant van de paal kreeg de Duitser na 62 minuten spelen een grote mogelijkheid op de 1-0, die in de blessuretijd alsnog gescoord werd door Adil Auassar. Engels wist zich in zijn 80 speelminuten te bewijzen als een goede vervanger voor Mitchell Paulissen.

Feyenoord – PEC Zwolle 0-0

Feyenoord: Jones 6; Amrabat 6, St. Juste 6, Tapia - (21. Van Beek 7,5), Haps 6; El Ahmadi 6,5, Toornstra 5, Vilhena 5; Berghuis 5,5, Boetius 5,5 (59. Jørgensen 7), Larsson 6 (85. Basacikoglu -)

PEC Zwolle: Boer 7,5; Ehizibue 7, Marcellis 6,5, Freire 7, Van Polen 6; Dekker 6 (72. Bakker -), Thomas 6,5, Saymak 6; Namli 7 (83. Marinus -), Nijland 6, Mokhtar 6 (57. Ondaan 5,5)

Arbiter: Higler 5

Man of the Match: Diederik Boer was wat grieperig voor het duel met Feyenoord, maar het zat de doelman van PEC Zwolle niet in de weg. In de Kuip was het voor PEC de laatste twintig minuten alle hens aan dek met de kansenregen van de thuisploeg, maar steeds moest Feyenoord zijn meerdere erkennen in Boer. De 37-jarige doelman was niet te passeren.

Volledig scherm Diederik Boer steekt z'n duim op. © Pro Shots / Niels Boersema

FC Utrecht – SC Heerenveen 3-1

Volledig scherm Yassin Ayoub is blij. © Ronald Hoogendoorn FC Utrecht: Jensen 7; Klaiber 6,5, Dumic 6,5, Janssen 7, Van der Meer 6,5; Strieder 6 (77. Braafheid -), Emanuelson 6, Labyad 6 (71. Van de Streek -), Ayoub 8; Bahebeck 7,5 Dessers 5,5 (46. Görtler 7)

SC Heerenveen: Hansen 5,5; Dumfries 6, Höegh 5, Pierie 6, Woudenberg 5,5; Thorsby 6,5 (77. Veerman -), Schaars 7,5 (86. Mihajlovic- ), Kabayashi 7, Odegaard 6,5; Ghoochannejhad 6,5, Rojas 6,5 (61. Vlap -)

Arbiter: Mulder 5

Man of the Match: ,,De tijd van 'ikke, ikke, ikke' is voorbij. Wil ik de top halen, dan heb ik het team nodig. Altijd een 8 of een 9 halen, is onmogelijk. Maar je moet wel altijd dat brengen wat de ploeg nodig heeft." De woorden van FC Utrecht-middenvelder Yassin Ayoub zaterdag in een interview met AD Sportwereld-verslaggever Ard Schouten misten zijn uitwerking een dag later niet. Tegen SC Heerenveen nam de middenvelder zijn ploeg bij de hand door de 1-1 aan te tekenen met een prachtige vrije trap. Even later leverde Ayoub ook de assist bij de 2-1 van Jean-Christophe Bahebeck.

Heracles Almelo – Vitesse 1-1

Heracles Almelo: Castro 6,5; Droste 7, Pröpper 6,5, Hardeveld 6,5, Duarte 6,5; Pelupessy 6,5, Niemeijer 6 (82. Van Ooijen -), Monteiro 7; Kuwas 6,5, Gladon 6 (73. Vermeij -), Darri 6.5 (67. Peterson -).

Vitesse: Pasveer 8; Dabo 5, Kashia 5 (86. Colkett -), Miazga 5, Büttner 5; Bruns 5, Serero 5 (82. Castaignos -), Foor 5 (60. Mount 5,5); Rashica 6, Matavz 5, Linssen 6.

Arbiter: Lindhout 7

Man of the Match: Na Kortsmit en Boer onderscheidde ook Vitesse-doelman Remko Pasveer zich dit weekend nadrukkelijk. Vooral de redding op de inzet van Darri in de eerste helft was van grote klasse. De Arnhemse formatie, die niet echt thuis gaf in Almelo, mocht van geluk spreken dat Pasveer duidelijk wel zijn dag had. Pas na 74 minuten moest de doelman zijn meerdere erkennen op een inzet van Kristoffer Peterson. De vele reddingen van Pasveer zorgden er uiteindelijk voor dat Linssen het duel in de slotfase gelijk kon trekken.

Volledig scherm Remko Pasveer kijkt tegen de zon in. © ANP Pro Shots

VVV-Venlo – PSV 2-5

Volledig scherm Gastón Pereiro aan de bal. © ANP Pro Shots VVV-Venlo: Unnerstall 5; Janse 6 (57. Promes -) Röseler 6, Van Bruggen 5,5, Labylle 5,5; Seuntjens 6, Rutten 5,5, Leemans 6,5; Van Crooy 5 (57 Nwakali 5 -) Thy 5 (86. Tissoudali -) , Hunte 6.

PSV: Zoet 6.5; Arias 6, Isimat 5, Schwaab 7, Brenet 6; Van Ginkel 6.5, Pereiro 8 (88. Gudmundsson –), Hendrix 6.5 (Rosario 78 -); Bergwijn 5.5 (Mauro Junior 46. 6.5), De Jong 7, Locadia 6.5.

Arbiter: Makkelie 6

Man of the Match: Technisch directeur Marcel Brands zei eerder al dat dit seizoen de doorbraak van Gastón Pereiro moet worden verwacht. Hij maakt die woorden voorlopig helemaal waar. Op zijn nieuwe positie als nummer tien, tegen VVV kort achter Luuk de Jong, gaat er constant dreiging uit van Pereiro. De gelijkmaker van de voet van de Uruguayaan leidde de ommekeer in voor PSV na een moeilijk eerste uur in Venlo. Nadat de Eindhovenaren vervolgens afstand namen van VVV, maakte Pereiro met zijn tweede treffer ook nog de 2-5.

FC Groningen – AZ 1-1

FC Groningen: Padt 8; Te Wierik 6, Memisevic 6,5, Reijnen 7, Warmerdam 5,5; Bacuna 5,5, Jenssen 5, Doan 6; Hrustic 5,5, Mahi 6,5, Idrissi 4,5 (81. Reis -).

AZ: Bizot 6; Svensson 6, Hatzidiakos 6 (78. Van Rhijn -), Wuytens 5,5, Ouwejan 6,5; Midtsjø 6,5, Seuntjens 6, Til 7; Jahanbakhsh 7,5, Weghorst 6,5, Van Overeem 6 (76. Dos Santos -)

Arbiter: Kuipers 6,5

Man of the Match: FC Groningen-doelman Sergio Padt voert het eredivisieklassement qua reddingen aan. Dat is niet voor niets, want de ploeg van Ernest Faber had het aan de doelman te danken dat het bij rust slechts 0-1 stond. Op de weergaloze knal van Alireza Jahanbakhsh had hij vlak voor de onderbreking echter geen antwoord. Verder dan dat kwam AZ niet door een sterk keepende Padt.

Volledig scherm Sergio Padt hield zijn ploeg vele malen op de been. © ANP Pro Shots

Willem II – FC Twente 3-1

Volledig scherm Jop van der Linden speelde sterk. © ANP Pro Shots Willem II: Branderhorst 6; Heerkens 6, Lachman 5 (89. Lewis -), Peters 6, Van der Linden 7,5, Tsimikas 7; Haye (74. Lieftink -), Chirivella 6, Rienstra 5,5; Croux 5 (46. Azzaoui 6,5), Sol 7.

FC Twente: Brondeel 4.5; Ter Avest 4, Bijen 5, Lam 5.5, Cuevas 5.5; Holla 5.5, Jensen 4.5 (65. Tighadouini -), Liendl 4 (81. Kvasina -); Slagveer 4 (65. Buckley-Ricketts -), Boere 5, Assaidi 5.5.

Arbiter: Martens 6,5

Man of the Match: Een uitstekende corner van Jop van der Linden leidde de gelijkmaker in van Fran Sol. Verdedigend stond Van der Linden, die gehuurd wordt van AZ, echter ook zijn mannetje en dat leverde hem een 7,5 op.

ADO Den Haag – Excelsior 1-2

ADO Den Haag: Zwinkels 6; Ebuehi 6,5, Beugelsdijk 7, Kanon 6,5 (65. Falkenburg -), Meijers 5,5; Immers 6, El Khayati 6, Bakker 6; Becker 6, Johnsen 5 (46. Lorenzen), Duplan -

Excelsior: Kristinsson 7; Karami 6, Mattheij 6, De Wijs 6, Massop 5,5; (46. Payne 6); Faik 6,5, Koolwijk 6,5, Vermeulen 5,5 (69. Messaoud -); Caenepeel 6, Van Duinen 5,5 (88. El Azzouzi -), Bruins 6,5.

Arbiter: Gözübüyük 4,5

Man of the Match: Net als bij Sparta Rotterdam, PEC Zwolle, Vitesse en FC Groningen leverde Excelsior zijn doelman als beste speler. Na een moeilijke start bij de Rotterdammers, met hier en daar de nodige fouten, manifesteerde Ögmundur Kristinsson zich tegen ADO Den Haag als puntenpakker voor Excelsior.