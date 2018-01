Ayoub vindt grasmat Utrecht helemaal niks: 'Het is 'n zandbak'

In De Kuip ligt traditiegetrouw een uitstekende grasmat. En dat mist Ayoub momenteel in het Utrechtse stadion. ,,Voor mijn type voetbal vind ik het nu helemaal niks. Ik vond het vroeger heel fijn om thuis te spelen, we hadden een heel goed veld. Maar ik weet niet wat er is gebeurd. Het is een zandbak geworden. Er liggen allemaal polletjes op het veld. Soms denk je dat de bal doorstuitert en de andere keer stopt de bal plotseling. Het is heel moeilijk in te schatten. Maar het zijn omstandigheden waarmee je moet dealen. Je moet ook goed kunnen spelen op dit veld.''