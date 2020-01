AZ bekert verder na simpele zege op machteloos TOP Oss

De verhoudingen op het veld waren precies zoals vooraf kon worden voorspeld: AZ had de bal en zocht naar een gaatje in de defensie van TOP Oss dat zich massaal terugtrok. De Alkmaarders maakten in de openingsfase een povere indruk en hadden moeite om de muur te slechten. Het tempo was laag en de passing was onnauwkeurig.



Spannend maakte dat het duel echter niet. Vanaf het begin was duidelijk dat TOP Oss niet bij machte was om gevaar te stichten. De ploeg richtte zich louter op verdedigen en deed dat voor rust alleraardigst. Toen Dani de Wit na 36 minuten de ban brak met een schot vanaf de rand van de zestien, kon het speelplan van Oss echter direct in de prullenmand.