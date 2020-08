AZ boekt eindelijk eerste zege: het Lille van Botman geklopt dankzij wereldgoals

Eerste duel onder Schmidt PS­V-ta­lent Madueke (18) bekroont goed trainings­kamp met fraaie hattrick tegen SC Verl

18:01 Dat Noni Madueke al vroeg in het seizoen in blakende vorm verkeert, was tijdens het trainingskamp van PSV in Duitsland de hele week al te zien. De 18-jarige Britse aanvaller bekroonde zijn knappe optredens in de training zaterdagmiddag met een hattrick tegen het Duitse SC Verl. Dankzij zijn drie goals won PSV de eerste oefenwedstrijd van het seizoen: 0-3.