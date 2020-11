AZ boekt na vijf gelijke spelen eindelijk eerste zege

Als je AZ zo bezig zag in de novemberregen op zondagavond lijkt het helemaal niet of de ploeg net een reusachtige corona-uitbraak en een syndroom van het verpesten van een grote voorsprong achter de rug heeft. De ploeg van trainer Arne Slot zette de vorm de doordeweeks tegen HNK Rijeka etaleerde in de Europa League gewoon door tegen RKC en mag eindelijk de eerste competitie-overwinning van het seizoen bijschrijven. Dat werd tijd natuurlijk na vijf gelijke spelen die iedereen bij de club zo somber stemde. De weg naar boven lijkt daarmee ingezet al zullen de opgelopen tien verliespunten later in het seizoen misschien nog wel het zwaarst wegen.

Je weet het met AZ immers maar nooit en al helemaal niet toen Teun Koopmeiners in de 69ste minuut een strafschop miste, iets wat tot voor kort zeldzaam was. Maar even later werd een fraai uitgespeelde aanval simpel afgerond door gelegenheidsspits Albert Gudmundsson en werd het in blessuretijd nog 3-0. Bij de tweede goal mocht Jesper Karlsson alweer een assist op zijn naam schrijven. De Zweedse linksbuiten is in zijn eerste zes wedstrijden bij de club goed voor zes assists en is zonder twijfel buitengewoon voortvarend aan zijn AZ-avontuur begonnen. AZ was bang dat het met het vertrek van Oussama Idrissi veel assists en doelpunten had ingeleverd maar zijn Zweedse vervanger blijkt een meer dan waardige vervanger.

Donderdag tegen Real Sociedad

AZ heeft na zes duels acht punten en steeg daarmee naar de negende plaats op de ranglijst. AZ gaat donderdag op bezoek bij Real Sociedad, de koploper in Spanje. In de Europa League begon AZ wel uitstekend met zeges op Napoli (0-1) en Rijeka (4-0).



,,Eindelijk, heerlijk. Het moest een keer gaan gebeuren", sprak aanvoerder Teun Koopmeiners, die zelf nog een strafschop gekeerd zag worden door RKC-doelman Kostas Lamprou. Hij miste nu drie van zijn laatste zes penalty's. ,,Het is vooral lekker dat we geen goal tegen krijgen. Die nul is heilig, daar hebben we echt op gehamerd. In de eerste helft misten we nog een paar kansen, maar we mogen tevreden zijn over hoe we gespeeld hebben. Het geeft een goed gevoel dat Albert Gudmundsson in de slotfase nog twee keer scoort. Voor hem en voor het team. Zo'n uitslag hadden we even nodig.”