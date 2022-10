AZ-captain Jordy Clasie baalt van spel tegen Feyenoord: ‘Het lag vooral aan onszelf’

,,Wij kijken uit naar dit soort wedstrijden, maar we hebben gewoon niet genoeg gebracht. In de eerste helft ging het nog goed, maar creëerden we niet genoeg. Verder was het veel opbouwen, maar in de eindfase konden we niet de vrije man vinden. Ik denk niet dat we te voorzichtig speelden. Misschien namen we niet de risico's die we normaal gesproken wel nemen, maar dat is wel iets om van je af te gooien. Het is jammer dat het er vandaag niet uitkwam, want we kunnen ook tegen dit soort tegenstanders veel beter. Feyenoord deed het goed, maar ik denk dat het grotendeels aan onszelf heeft gelegen", sprak Clasie.

Feyenoord-trainer Arne Slot was uiteraard in zijn nopjes met de belangrijke overwinning van zijn ploeg, dat voorkwam dat AZ een voorsprong van zes punten nam. ,,Nee, niet alles wat ik vooraf had bedacht kwam uit, want we kwamen eerst op achterstand. Ook nog uit hun eerste kans, dus dat zat niet in ons plan", sprak hij bij ESPN. ,,Maar uiteraard ben ik heel erg tevreden met hoe we daarna speelden en natuurlijk met het resultaat. Wij waren niet bezig met AZ te neutraliseren, maar waren vooral bezig met zelf goed te spelen. Maar wel op een meer volwassen manier dan zoals we dat bij PSV deden, waar we goed aanvalden maar zelf ook teveel ruimtes weggaven. Als trainer ben je altijd op zoek naar zoveel mogelijk perfectie. Het feit dat onze spitsen allebei scoren lijkt wel op vorig jaar. Vandaag verdient Danilo de credits, want als je een bal zo in de bovenhoek schiet doe je dat helemaal zelf. Santi deed het ook weer prima en was verantwoordelijk voor de strafschop bij de 1-1. Danilo viel weer met de juiste agressiviteit in, zoals ik dat graag van hem zie.”

Trauner: ‘Ik was niet foutloos’

Gernot Trauner, die bij Feyenoord de aanvoerdersband droeg, was na afloop koeltjes en bescheiden als altijd. ,,Ik denk dat we een goede mix vonden van hoog drukzetten en inzakken op de juiste momenten. We kwamen snel terug van de achterstand, dus we toonden mentale weerbaarheid. Ik denk dat het voor AZ lastig was om ruimte te vinden achter onze achterste linie. Ik denk dat we na rust beter waren. Natuurlijk was het een belangrijke wedstrijd, ook als je vooraf naar de ranglijst keek. We kwamen voor de overwinning en die hebben we gepakt", sprak Trauner, die niet meeging in het compliment dat hij een foutloze wedstrijd speelde. ,,Ik maakte een fout in de opbouw, maar gelukkig stond Jesper Karlsson buitenspel en werd het toen geen 2-1 voor AZ”, sprak de Oostenrijker, die ook werd gevraagd wat de One Love-aanvoerdersband voor hem betekende.

Trauner droeg de band, omdat Orkun Kökçü de speciale band vanwege zijn geloof niet wilde dragen. ,,Het is een goed signaal dat alle clubs hieraan meedoen. Als sporters kunnen we ons platform gebruiken om dat te tonen. De coach kwam vandaag naar mij toe, omdat Orrie de band niet wilde dragen vanwege zijn geloof. Voor mij was het geen probleem om de band te dragen en ik vind het een goede actie.”

