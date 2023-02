AZ-captain Jordy Clasie na late tegentreffer tegen Feyenoord: ‘Gewoon doodzonde’

Jordy Clasie was zeer teleurgesteld over de manier waarop AZ in de laatste minuut de wedstrijd tegen Feyenoord uit handen gaf. De aanvoerder van de Alkmaarders had een gelijkspel een terechte uitslag gevonden.

,,Het is gewoon doodzonde dat je hem weer verliest in de laatste minuut", zei een zichtbaar gefrustreerde Clasie kort na de wedstrijd bij ESPN. ,,De 1-1 moet je in de laatste paar minuten gewoon over de streep trekken. Dat hebben we nu nagelaten.”

De middenvelder vond een gelijkspel terecht op basis van de wedstrijd. ,,Feyenoord had wel de overhand, maar we gaven niet veel weg. Wij kregen met Jesper (Karlsson, red.) ook nog een grote kans. Als hij die goed aanneemt, sta je 1-2 voor. Uiteindelijk was 1-1 het maximaal haalbare en de terecht uitslag. Maar het geluk was aan de kant van Feyenoord.”

In de wedstrijd zelf kon er ook veel beter, vond de aanvoerder. ,,Als we de bal hadden, deden we er niet veel mee. Dat is normaal een kracht van ons. In de tweede helft kwamen we er niet meer uit. We probeerde verder vooruit druk te zetten, maar versnelden daarmee juist hun aanval. Dat moeten we als ploeg beter gaan herkennen.”

Over de titelrace wilde Clasie niet speculeren. ,,Zoals we altijd al zeggen: we kijken wedstrijd voor wedstrijd. Deze is natuurlijk zuur, maar we moeten de koppies bij elkaar houden en op naar volgende week.”

