AZ-coach Jansen na uitschakeling: ‘Eerste helft vergeten trekker over te halen’

Een vervelende avond dus voor Jansen en zijn ploeg. ,,Het was een wedstrijd die moeizaam is verlopen. We hebben te weinig afgedwongen", keek de trainer terug op het duel. ,,In de eerste helft vergeten we de trekker over te halen. De eerste helft was nog redelijk, maar niet meer dan dat. Het tempo had hoger gemogen, al moet je wel geduldig blijven tegen een ploeg die gevaarlijk is op de counter.”



Het wegsturen van Karlsson was voor Jansen een pijnlijk moment. ,,De rode kaart is uitermate vervelend. We moeten echter zorgen dat we uit dit soort situaties blijven. Het is niet alleen deze wedstrijd, het is alweer de zesde rode kaart die we oplopen. Dat is te bizar voor woorden. We hebben elf man gewoon heel hard nodig.”



Dat het ontslag van Slot en de commotie die daarover ontstond, niet heeft geholpen in de jacht op Europese overwintering, bevestigt Jansen ,,Het is moeilijk te ontkennen dat het niets met je doet. Maar zoiets gaat buiten onze macht, daar moeten wij mee dealen. Dan moet je antwoorden op het veld en dat hebben we nagelaten.”



Jansen gaf ook nog een korte update over de situatie van Bruno Martins Indi, die vroeg in de wedstrijd geblesseerd naar de kant moest met een hoofdblessure. ,,Het is nog onduidelijk wat er precies aan de hand is. Ik begreep van de dokter dat hij naar het ziekenhuis is, dan zien we daar wat de schade is.”