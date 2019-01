AZ dankzij overtuigende zege in Friesland naar plek vier

Door Nik Kok



Eenzaam hoogtepunt van de wedstrijd was de schitterende corner van Oussama Idrissi die twaalf minuten voor tijd zorgde voor een moment voor de eeuwigheid. Hij krulde een corner in één keer, zwanger van effect, achter de niet oplettende Heerenveen-keeper Warner Hahn krulde.



Toen leek het duel al in de knip voor een aardig spelend AZ dat wel een eigen doelpunt nodig had om de score te openen.



De onzeker ogende Rechtsback Sherel Floranus, toch al niet bezig aan een bijster goed seizoen, werkte de bal volledig onnodig in het eigen doel. Tot dat moment was het vooral eenrichtingsverkeer geweest in Friesland omdat Heerenveen de verdedigende stellingen had ingenomen en AZ niet bij machte was om door de defensie van de opponent heen te breken.



In Heerenveen strooiden Adam Maher, Calvin Stengs en Oussama Idrissi met vernuftige passjes maar geen enkele medespeler kon er aanvankelijk echt iets mee. Ze moesten dan ook opboksen tegen Heerenveen dat met een soort nieuwe realiteit aan 2019 is begonnen. Achterover leunend en gokkend op de snelheid van Mitchell van Bergen en geniale ingevingen van Michel Vlap. Een nieuwe realiteit met wisselend succes tot nu toe. Tegen Ajax werd in eredivisieverband nog verdienstelijk gelijkgespeeld (4-4). Daarna werd van die club verloren in het bekertoernooi



Het is maar de vraag of de ploeg van trainer Olde Riekerink er trouwens toeschouwers mee het Abe Lenstra Stadion in krijgt want het kwam in de eerste helft bijvoorbeeld tot bijvoorbeeld de dubieuze statistiek van slechts één doelpoging. Het laagste aantal in een thuisduel sinds oktober 2016.



Drie mogelijkheden waren er in de tweede helft voor Mats Seuntjens nog om een treffer te maken. Hij mag het bij AZ nog altijd in de spits mag proberen. Iets wat het spel van AZ dikwijls beter maakt maar een goalgetter zal het nooit worden. Niettemin houdt hij miljoenenaanwinst Bjørn Johnsen voorlopig op de bank. Maar voor het maken van een doelpunt had AZ dus helemaal geen spits nodig.