AZ deelt in Alkmaar late dreun uit aan gehavend Ajax

AZ trof weer terug in het eigen AFAS Stadion een zwaar gehavend Ajax. Erik ten Hag kon los van de langdurig geblesseerde spelers David Neres en Zakaria Labyad ook geen beroep doen op Sergino Dest, Daley Blind en Quincy Promes, terwijl Nicolas Tagliafico niet fit genoeg was om te starten en op de bank begon. De vele wijzigingen hadden invloed op het spel van de koploper. Ajax begon zichtbaar onwennig aan de wedstrijd.

Harde wind

De eerste grote kans was dan ook voor AZ. Na balverlies van Razvan Marin, die sinds lange tijd weer eens in de basis mocht starten, werd Myron Boadu in de diepte gestuurd. Hij nam de bal niet goed mee, waardoor Lisandro Martinez ternauwernood redding kon brengen. In het vervolg van de eerste helft was er beide ploegen veel inzet en strijd zichtbaar, maar mede door de hard wind, was er van goed voetbal nauwelijks sprake. De grootste kans in de eerste helft kwam op naam van Donny van de Beek, die op aangeven van Klaas-Jan Huntelaar vrij kon uithalen. Zijn inzet ging rakelings naast.

Na rust was de eerste mogelijkheid voor Calvin Stengs. De aanvaller kapte zichzelf vrij in het strafschopgebied, maar schoot vervolgens naast. Ajax nam daarna weer het initiatief over en was via Dusan Tadic en Huntelaar dichtbij de openingstreffer. AZ gooide veel strijd in de wedstrijd, maar was niet in staat om het flitsende AZ-spel van de voorbije maanden te laten zien.

Fysiek gevecht

Omdat ook het positiespel van Ajax onzorgvuldig was, ontstond steeds meer een fysiek gevecht om elke meter. Een kwartier voor tijd probeerde Perr Schuurs het met een afstandsschot, maar zijn inzet werd gekeerd door Marco Bizot. In de slotfase drong AZ aan, met een aantal hachelijke situaties voor het doel van Andre Onana.

Het duel leek op een doelpuntloos gelijkspel af te stevenen, totdat Boadu het uitverkochte AFAS-Stadion alsnog in extase bracht. De spits kopte in de laatste minuut van de reguliere speeltijd raak uit een corner en bezorgde AZ alsnog de overwinning en een gedeelde eerste plek. Voor Ajax betekende het de derde nederlaag in negen dagen tijd.

