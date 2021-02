AZ-directeur Robert Eenhoorn: ‘In vergelijking met Spaanse en Engelse competitie is de eredivisie een speeltuin’

VOORBESCHOUWING GA Eagles jaagt in bijzondere en vreemde setting op scalp van Telstar: ‘Ik ga wat wijzigen‘

12 februari De voorbereiding was vreemd, de wedstrijd van zaterdag evenzeer. Een thuisduel van Go Ahead Eagles op vreemde bodem in competitieverband is een bijzonderheid in de clubgeschiedenis. In stadion Erve Asito in Almelo is Telstar gast van de Deventenaren. Op het al even gekke tijdstip van 12.00 uur.