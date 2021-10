AZ doet uitstekende zaken in Conference League-poule dankzij zege in Roemenië

AZ heeft een grote stap gezet richting overwintering in de Conference League, door een nipte overwinning op de Roemeense landskampioen CFR Cluj (0-1). Met een goed resultaat tegen datzelfde Cluj zou AZ die overwintering over twee weken in eigen huis al veilig kunnen stellen.

In Roemenië kwam AZ - dat de laatste tijd weer zo soepel draait - nauwelijks in de problemen, al had de ploeg in de slotfase nog wel enige moeite om de zege veilig te stellen. Fris aanvallend begon AZ aan het duel in Roemenië, waar de uitblinker van de laatste weken (Jordy Clasie) al na een kwartier knap op de paal schoot. Daarna kreeg spits Vangelis Pavlidis traditiegetrouw een grote kans. Tegen FC Utrecht maakte de Griekse spits afgelopen zondag die kans nog, maar tegen Cluj miste hij weer eens.

Goal Karlsson

Maar dat was aanvankelijk geen probleem voor het soepel spelende AZ, dat direct daarna toch op voorsprong door Jesper Karlsson. De Zweed kopte raak na een fraaie voorzet van Yukinari Sugawara. Al in de beginfase van de wedstrijd werd duidelijk dat dat de Roemeense landskampioen de bal aan AZ liet. Cluj, dat het seizoen nog begon in de voorronde van de Champions League en zich acht wedstrijden later terugvond in de Conference League, bleek voetballend absoluut de mindere van AZ.

Volledig scherm © Pro Shots / Alex Nicodim En dat was heerlijk voetballen voor het team van trainer Pascal Jansen, dat toch al in een fijne fase van het seizoen zit met vier opeenvolgende overwinningen. Een reeks die begon met een ruime overwinning op Go Ahead Eagles. Die winstpartijen maken de beroerde seizoenstart van de Alkmaarders weer een beetje goed, al is er over het algemeen nog veel te repareren om weer te verkeren op de plaatsen die de club voor het seizoen nog ambieerde.

Maar naast het veiligstellen van de drie punten moest AZ zich gisteravond ook zorgen maken of alle spelers wel ongeschonden de eindstreep zouden halen. Dat lukte dan weer net niet. AZ-trainer Pascal Jansen had zijn spelers al gewaarschuwd van tevoren en inderdaad: de Roemeense tackles waren zo nu en dan nogal hard en nietsontziend. Al in de eerste helft kreeg Pavlidis een rake tackle van Andrei Burca te verwerken op zijn enkels. En vlak voor rust ging aanvoerder Owen Wijndal gestrekt na een aanslag van de Argentijnse verdediger Emmanuel Culio. Dani de Wit werd geveld met een welgemikte ellenboog op de neus, wat veel bloed tot gevolg had. De laatste tijd veel scorende aanvallende middenvelder moest zich er zelfs door laten vervangen. Scheidsrechter Ozhkaya strooide daarop met gele kaarten maar had bij twee van die drie overtredingen ook de rode kaart kunnen trekken.

Poging tot aanvallen

Het beenharde spel van Roemenen zorgde ervoor dat uitblinker Jesper Karlsson zijn onbekommerde spel vol frivoliteiten in de tweede helft maar achterwege liet en het zorgde er ook voor dat AZ de wedstrijd onbedoeld een poos uit handen moest geven.

In de tweede helft bleek Cluj namelijk toch nog een poging tot goed aanvallen te kunnen doen. Het leidde tot kleine kansen die enigszins met moeite werden gepareerd door de Deense AZ-doelman Peter Vindahl. Cluj raakte ook nog een keer de lat. Trainer Jansen zag zich ook genoopt om te wisselen in de slotfase. Met Jelle Duin voor Dani de Wit en met Aslak Witry voor aanvoerder Wijndal moest AZ de overwinning uiteindelijk over de streep zien te trekken. En dat lukte.

Volledig scherm Jesper Karlsson en Owen Wijndal (r) vieren de 0-1. © ANP

‘Niet goed gespeeld, wel drie punten’ AZ-aanvoerder Owen Wijndal was blij met het positieve resultaat, maar ontevreden over het spel van zijn ploeg. ,,Nee, we hebben niet goed gespeeld, maar we hebben wel drie punten. Dat is het belangrijkste”, zei de verdediger bij ESPN. Over de beginfase van AZ was Wijndal nog wel tevreden. ,,Toen maakten we ook een goede goal. Maar daarna zakte het weg. We waren voor mijn gevoel wel de betere ploeg, maar waren ook te slordig en creëerden daardoor te weinig kansen en gaven misschien daardoor ook nog wel iets te veel weg. De eindpass was vaak niet helemaal zuiver, het was net te hard, of net te zacht.”

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.