AZ en Ajax strijden in bekerkraker om plek in finale tegen PSV

Jo Körver verliest Ajax-re­cord na 44 jaar, maar ziet nieuwe helden opstaan: ‘GA Eagles heeft unieke kans tegen PSV’

Hij scoorde in 1981 voor Go Ahead Eagles in de halve finale van de KNVB-beker tegen AZ’67. Was drie jaar eerder verantwoordelijk voor de laatste zege van de Deventer profclub op Ajax. Een record wat 44 jaar lang stand hield, maar zondag uit zijn handen viel na een sensationele avond waarop GA Eagles stuntte tegen Ajax. Jo Körver onderging zijn lot gelaten. ,,Aan alles komt een einde, tijd voor nieuwe helden.’’

28 februari