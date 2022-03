AZ en Ajax strijden in bekerkraker om plek in finale TOTO KNVB Beker

Nieuwe eigenaar ADO Den Haag drukt meteen stempel en zet Ruud Brood op straat

ADO Den Haag neemt per direct afscheid van hoofdtrainer Ruud Brood. De 59-jarige oefenmeester wordt ondanks goede prestaties per direct op straat gezet. Voorlopig zal assistent Giovanni Franken de honneurs waarnemen. De reden van het ontslag is niet bekend.

28 februari