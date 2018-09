AZ en Feyenoord schieten weinig op met gelijkspel

Door Mikos Gouka



De openingsfase was volledig voor AZ, dat aanvallend de rechterflank openhield voor Jonas Svensson en op die manier ook voortdurend Albert Gudmundsson vrij wist te krijgen in de as van het veld. De van PSV overgekomen IJslander was de maker van de verdiende 1-0 als eindstation van een gelikte aanval opgezet door Guus Til en Myron Boadu.



De laatste haakte nog voor de pauze op trieste wijze af. De enkel van de jonge spits kwam even klem te zitten na een tackle van Eric Botteghin. De spits ging op de brancard van het veld en Bjorn Johnsen was zijn vervanger.



AZ raakte na de bliksemstart de grip wat kwijt en Feyenoord kwam op gelijke hoogte. Tonny Vilhena zette door en vond Sam Larsson. De Zweed was de aangever van de gelijkmaker van Steven Berghuis.