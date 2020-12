AZ’er Sugawara komt met verrassend vervoersmiddel naar club: ‘Fiets is te vermoeiend’

Ajax houdt vrijgela­ten Promes buiten selectie: ‘Er gaat eerst een gesprek plaatsvin­den’

15 december Quincy Promes zal in ieder geval morgenavond nog niet in actie komen voor Ajax. De aanvaller werd vanmiddag vrijgelaten, maar blijft wel nog verdacht van betrokkenheid bij de steekpartij die in juli plaatsvond. De Amsterdamse club meldde vanavond dat er eerst een gesprek met Promes gevoerd zal worden.