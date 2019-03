AZ - FC Groningen

Keuken Kampioen Divisie Twente wint topper van Den Bosch, arbitrage helpt Jong Ajax langs NEC

1:01 FC Twente heeft FC Den Bosch in de eigen Grolsch Veste met 1-0 verslagen. Daardoor is de ploeg van Marino Pusic inmiddels veertien wedstrijden ongeslagen in de Keuken Kampioen Divisie. Ook Almere City deed goede zaken in de strijd om een plek in de play-offs, terwijl Roda JC een steekje liet vallen in Helmond.